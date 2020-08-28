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  • Хто не отримає надбавку за роки на шкідливій роботі. У пенсійному фонді розповіли про нарахування пенсії
28 серпня 2020, пʼятниця, 05:30 13
Економіка 2020-08-28T10:45:04+03:00
Українські Новини
Хто не отримає надбавку за роки на шкідливій роботі. У пенсійному фонді розповіли про нарахування пенсії

Хто не отримає надбавку за роки на шкідливій роботі. У пенсійному фонді розповіли про нарахування пенсії

Кира Молчанова
ПФУ, Пенсійний фонд, пенсія, розмір пенсії

Не всі працівники, які мають роки стажу на шкідливому виробництві, виявили в зручному додатку, за допомогою якого можна перевіряти пенсію, свої надбавки. В "Пенсійному кур'єрі" розповіли, хто вже отримав свої пільги за шкідливий стаж і в якому вигляді.

Фахівці пояснили, що існує два списки шкідливих умов праці, працюючи на яких людина має права на пільги. Але це не завжди додатковий "бонус" до розміру пенсії.

"На відміну від Списку №1, стаж за Списком №2 дає право на пільгу щодо зниження пенсійного віку і не впливає на збільшення розміру пенсії. За кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року. і це в середньому збільшує коефіцієнт страхового стажу на 6 -10%, відповідно збільшується розмір пенсії", — сказано в повідомленні.

Таким чином, люди зі Списку №2 скористалися пільгою і вийшли на пенсію на п'ять років раніше - не в 55, а в 50. Таким людям надбавка не покладається.

Як повідомляли Українські Новини, українців у вересні  чекає перерахунок пенсій.

Також на виплату пенсій у серпні ПФУ направив понад 39 мільярдів.

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