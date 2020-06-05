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05 червня 2020, пʼятниця, 18:34 7
Транспорт 2020-06-05T19:00:02+03:00
Українські Новини
У травні продажі електромобілів збільшилися на 46,7%

У травні продажі електромобілів збільшилися на 46,7%

Елена Новикова
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Електромобіль Nissan LEAF. Фото: Ecotechnica.com.ua
Електромобіль Nissan LEAF. Фото: Ecotechnica.com.ua

Тоді як у травні 2020 продажі вживаних легкових авто зросли на 30% порівняно з травнем 2019року, продажі електромобілів збільшилися на 46,7% до 943 одиниць  порівняно з травнем 2019 року.

Про це сказано в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Український ринок автомобілів на електротязі в травні досяг позначки 943 штук, що рівно на 300 штук більше, ніж роком раніше. З цієї кількості: легкових – 915 штук, комерційних – 28 штук. Таким чином, порівняно з минулим роком травневий попит на легкові електромобілі в Україні зріс у півтора рази, а на комерційні знизився на 15%. Ринок комерційних автомобілів на електротязі складався виключно з імпортного секонд-хенду і не відрізнявся різноманітністю. Основну масу, як і в минулому році, становили електромобілі моделі Renault Kangoo Z. E., яких було зареєстровано 22 одиниці", - сказано в повідомленні.

Водночас згідно з повідомленням, серед легкових електрокарів було продано 60 одиниць нових та 855 одиниць старих.

Найпопулярнішим електрокаром став Nissan Leaf - 282 продажі, на другому місці Tesla Model S - 136, далі йдуть Tesla Model 3 – 128, Chevrolet Bolt EV – 50, Tesla Model X– 45 шт.

Всього з початку року було продано 2 690 електромобілів: 2 548 легкових авто, 141 комерційне та 1 автобус.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні 2020 року продажі легкових авто істотно впали.

Крім того, в 2019 році в Україні зафіксували збільшення кількості електромобілів на 56% порівняно з 2018 роком.

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