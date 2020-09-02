Журналістка заявила, що у депутата Білозір найдорожча сумка в Раді. депутат спростовує

Журналістка Ганна Стешенко заявила, що депутат Лариса Білозір на відкритті нової сесії Верховної Ради 1 вересня з'явилася з сумкою Hermеs Kelly вартістю щонайменше 10 тис. доларів. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Найдорожча сумка депутата в цьому скликанні. Лариса Білозір, спочатку нардеп групи "За майбутнє", а з червня 2019 - мажоритарників групи "Довіра". Ці дві групи часто голосують разом з "Слугою народу", страхуючи від нестачі голосів. Локація - 1 вересня, відкриття нової сесії Верховної Ради. В руках Hermès Kelly, вартість якої стартує від $10.000. Але щоб придбати таку сумку, як відомо, необхідно чекати кілька років. Однак якщо дуже хочеться, то можна замовити ношену за 10.572 євро", - написала Стешенко.

Також Стешенко зазначила, що дорогу покупку депутат не внесла в свою декларацію за останні кілька років.

У коментарях під постом журналістки Білозір написала, що сумка, з якою її запам'ятали на фото, не від бренду Hermеs, і розповіла про її вартості - 7 тис. гривень. Пізніше в коментарях депутат опублікувала чек цієї покупки, яка, як стверджує Білозір, була зроблена в одному з Вінницьких магазинів.

Фото чека Билозир. Фото: Фейсбук

Варто зазначити, що в коментарях між Білозір і Стешенко зав'язалася перепалка. Журналістка вимагала від Білозір детальних фото сумки, які можна зіставити зі знімками оригіналу і зробити однозначний висновок про справжність виробу.

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