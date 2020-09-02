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02 вересня 2020, середа, 15:40 22
Верховна Рада і партії 2020-09-02T18:15:03+03:00
Українські Новини
Журналістка заявила, що у депутата Білозір найдорожча сумка в Раді. депутат спростовує

Журналістка заявила, що у депутата Білозір найдорожча сумка в Раді. депутат спростовує

Анна Рудык
Верховна Рада, Сумка депутата, Лариса Білозір
Лариса Білозір. Фото: Фейсбук/Анна Стешенко
Лариса Білозір. Фото: Фейсбук/Анна Стешенко

Журналістка Ганна Стешенко заявила, що депутат Лариса Білозір на відкритті нової сесії Верховної Ради 1 вересня з'явилася з сумкою Hermеs Kelly вартістю щонайменше 10 тис. доларів. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Найдорожча сумка депутата в цьому скликанні. Лариса Білозір, спочатку нардеп групи "За майбутнє", а з червня 2019 - мажоритарників групи "Довіра". Ці дві групи часто голосують разом з "Слугою народу", страхуючи від нестачі голосів. Локація - 1 вересня, відкриття нової сесії Верховної Ради. В руках Hermès Kelly, вартість якої стартує від $10.000. Але щоб придбати таку сумку, як відомо, необхідно чекати кілька років. Однак якщо дуже хочеться, то можна замовити ношену за 10.572 євро", - написала Стешенко.

Також Стешенко зазначила, що дорогу покупку депутат не внесла в свою декларацію за останні кілька років.

У коментарях під постом журналістки Білозір написала, що сумка, з якою її запам'ятали на фото, не від бренду Hermеs, і розповіла про її вартості - 7 тис. гривень. Пізніше в коментарях депутат опублікувала чек цієї покупки, яка, як стверджує Білозір, була зроблена в одному з Вінницьких магазинів.

Фото чека Билозир. Фото: ФейсбукФото чека Билозир. Фото: Фейсбук

Варто зазначити, що в коментарях між Білозір і Стешенко зав'язалася перепалка. Журналістка вимагала від Білозір детальних фото сумки, які можна зіставити зі знімками оригіналу і зробити однозначний висновок про справжність виробу.

Як повідомляли Українські Новини,  депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова, яка нещодавно заявила, що родичі зниклих без вісті на Донбасі наживаються на пільги, вважає зарплату парламентаріїв "дуже низькою".

Раніше "Слуга народу" Підласий прийшла в Раду з сумкою Dolce & Gabbana за одна тисяча триста сімдесят п'ять євро.

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