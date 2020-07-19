"Слузі народу" Третьяковій не вистачає 35 тисяч гривень зарплати

Народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова, яка нещодавно заявила, що родичі зниклих без вісті на Донбасі наживаються на пільги, вважає зарплату парламентаріїв "дуже низькою". Про це вона заявила в інтерв'ю hromadske.

"Вона невелика, можна навіть сказати, що насправді для того, щоб забезпечити роботу народного депутата, вона дуже низька", – вважає Третьякова.

Депутатам налічують в середньому 42 тис. грн на місяць "брутто", а на руки (після вирахування податків) вони отримують від 32 до 35 тис. грн залежно від того, чи брав парламентарій відпустку.

"Тут дуже цікаві правила нарахування, тому що зарплату ми отримуємо раз на місяць – у нас немає авансів. Нас весь час смикають. Місяць пройшов, ти отримуєш її 10-15-го числа, не встигаєш як сформувати свої витрати", – поскаржилася представник монобольшинства.

Третьякова також вважає, що нинішня організація роботи народного депутата не дає можливості "віддати все необхідне батьківщині під час каденції". Великою проблемою вона назвала низькі розцінки на організацію роботи народного депутата.

"Народний депутат зобов'язаний мати юридичну підтримку, організаційну... Повинен бути контроль того, що з'являється в ЗМІ. Крім того, повинен бути особистий помічник, який буде формувати твій розклад... На помічників надається 42 тис. грн, на чотирьох чоловік. Цього мало", – заявила нардеп.

Нагадаємо, раніше Третьякова заявила, що у людей, які заводять дітей задля соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".Крім того, Третьякова вважає останні події навколо неї "організованим булінгом".