"Слуга народу" Підласа прийшла в Раду із сумкою Dolce & Gabbana за 1375 євро

Депутат від "Слуги народу" Роксолана Підласа прийшла в Раду із сумкою Dolce & Gabbana "Sicily", яка коштує близько 1375 євро. Про це написала у Facebook журналістка Ганна Стешенко.

Відзначається, що вартість сумки - середня зарплата депутата за місяць.

"Сьогодні в Раду Підласа прийшла з культовою сумочкою Dolce & Gabbana, Sicily, яку без проблем у Києві можна купити за 1375 євро або трохи менше 40 тис. грн, що є середньою з.п. нардепа в місяць", - пише журналістка.

При цьому Підласа намагалася сховати логотип на своїй сумці.

"Сумка впізнавана. Очевидно, з цієї причини Підласа спробувала заховати лого. Але ми пильнуємо, що по фото, правда, не дуже сподобалося нардепу", - розповіла Стешенко.







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