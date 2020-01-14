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14 січня 2020, вівторок, 18:04 26
Верховна Рада і партії 2020-01-14T18:05:40+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" Підласа прийшла в Раду із сумкою Dolce & Gabbana за 1375 євро

"Слуга народу" Підласа прийшла в Раду із сумкою Dolce & Gabbana за 1375 євро

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, Dolce & Gabbana, Роксолана Підласа
Роксолана Підласа. Фото: Facebook/Ганна Стешенко
Роксолана Підласа. Фото: Facebook/Ганна Стешенко

Депутат від "Слуги народу" Роксолана Підласа прийшла в Раду із сумкою Dolce & Gabbana "Sicily", яка коштує близько 1375 євро. Про це написала у Facebook журналістка Ганна Стешенко.

Відзначається, що вартість сумки - середня зарплата депутата за місяць.

"Сьогодні в Раду Підласа прийшла з культовою сумочкою Dolce & Gabbana, Sicily, яку без проблем у Києві можна купити за 1375 євро або трохи менше 40 тис. грн, що є середньою з.п. нардепа в місяць", - пише журналістка.

При цьому Підласа намагалася сховати логотип на своїй сумці.

"Сумка впізнавана. Очевидно, з цієї причини Підласа спробувала заховати лого. Але ми пильнуємо, що по фото, правда, не дуже сподобалося нардепу", - розповіла Стешенко.




Як повідомляли Українські Новини, Ляшко бився з Герусом в брендового куртці за 160 тисяч гривень.

Раніше міністр енергетики Оржель витратив чверть мільйона на відрядження за кордон.

Крім того, "Слуга народу" Коваль прийшла в Раду сумочкою Gucci за 2650 доларів.

Тим часом Сюмар прийшла в Раду з сумочкою Furla вартістю в три "мінімалки".

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