Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах

Депутат Верховної Радаи від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова зробила ще одну скандальну заяву після того, як похвалила практику стерилізації жінок. За її словами, родичі зниклих безвісти на Донбасі українців спеціально офіційно не повідомляють про їхню смерть для того, щоб отримувати більші виплати.

Про це вона заявила в ефірі у відеосервісі Zoom.

"У нас є зниклі безвісти, і ми точно знаємо, що хлопець або дівчина загинули, що їх розстріляли, але просто ми ще не добралися до місць поховання. Відповідно і батьки, і родичі знають, що вони загинули, але вони не хочуть констатувати смерть своїх родичів навіть якщо пройшов час і є судові рішення щодо загибелі людини. Родичі не хочуть, тому що вони за це отримують гроші і великі - до 20-30 тисяч гривень на місяць за ту людину, яка пропала безвісти", - заявила Третьякова.

За її словами, економічний зміст морально розбещує людину.

"Цей економічний зміст морально розбещує людину. Ідеологія: якщо я щось отримую від держави, то я фактично сідаю на шию тому, хто платить податки, того, хто поруч зі мною, мій побратим... якщо я отримую якусь пільгу, я у них відібрала - ця ідеологія чомусь відсутня в українському суспільстві. Я вважаю, що це спадок від Союзу: усе тут моє, всі ми тут поділили в Радянському Союзі, йдемо до комунізму", - сказала вона.









Нагадаємо, раніше Третьякова заявила, що у людей, які заводять дітей задля соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".

Крім того, Третьякова вважає останні події навколо неї "організованим буллінгом".