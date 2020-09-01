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01 вересня 2020, вівторок, 14:40 8
Суспільство 2020-09-01T16:45:02+03:00
Українські Новини
У Київській області продовжує падати захворюваність на коронавірус

У Київській області продовжує падати захворюваність на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

За минулу добу, 31 серпня, в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 86 осіб до 5 755, померлих - на 1 до 97 порівняно з попередньою добою, 30 серпня.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 1 вересня 2020 на 10:00 офіційно підтверджені 5 755 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 485 дітей та у 768 медичних працівників. За добу підтверджені 86 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 2 дітей" , - сказано в ньому.

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 899 хворих, на самоізоляції (під наглядом) - 4 856 осіб.

Одужали всього 3 652 людини, з них 306 дітей у віці від 1 місяця до 17 років. 

За звітну добу одужала 41 людина, в тому числі 1 дитина.

Всього за період епідемії в Київській області померли 97 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (помер чоловік 90 років, м. Кагарлик).

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві істотно впала захворюваність на коронавірус.

Тим часом за добу МОЗ на 60% збільшив кількість тестів на коронавірус.

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