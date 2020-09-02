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02 вересня 2020, середа, 13:17 10
Суспільство 2020-09-02T14:45:02+03:00
Українські Новини
Кризовий стан вдалося пережити. Тимошенко розповіла про боротьбу з коронавірусом

Кризовий стан вдалося пережити. Тимошенко розповіла про боротьбу з коронавірусом

Валерия Драгомирова
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Юлія Тимошенко. Фото: Facebook / Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко. Фото: Facebook / Юлія Тимошенко

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка нещодавно захворіла на коронавірус, розповіла, що кризовий стан вдалося пережити.

Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Кризовий стан вдалося пережити, і хоча до одужання ще далеко, тепер уже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", - розповіла політик.

"Саме зараз, сьогодні, я хочу подякувати всім, хто мене лікував, хто молився за моє здоров'я, хто в перші хвилини біди кинувся на допомогу, передаючи ліки, поради по лікуванню, рятівні пропозиції. Все це було вчасно, потрібно і все це допомогло мені боротися з цим лихом", - написала Тимошенко. 

За словами політика, під час хвороби їй передавали "унікальні теплі слова підтримки, квіти, спільні фото і навіть дитячі іграшки: ведмедиків, ляльок, машинки".


Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ писали, що Тимошенко перебувала у тяжкому стані і її було підключено до апарату штучної вентиляції легенів.

Тим часом в Україні зафіксовано нові коронавірусні антирекорди.

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