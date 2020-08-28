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28 серпня 2020, пʼятниця, 18:43 312
Економіка 2020-08-28T18:46:41+03:00
Українські Новини
Ціни на газ в Європі стрімко зростають: чого чекати українцям, - ЗМІ

Ціни на газ в Європі стрімко зростають: чого чекати українцям, - ЗМІ

Ольга Фандорина
Газ, Зростання ціни на газ для населення, Ціни на газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

З наближенням опалювального сезону ціни на природний газ в Європі традиційно зростають. Після падіння цін до історичного мінімуму навесні поточного року, зараз на газових хабах в Європі відбувається стрімке зростання цін. За останній тиждень зростання ціни на газ на європейських хабах склало 26%. Про це повідомляє Дело.ua.

Втім, збільшення ціни перед початком опалювального сезону - традиційний тренд на європейських ринках.

Вартість блакитного палива в Україні безпосередньо залежить від котирувань на європейських біржах. З огляду на це, можна очікувати, що вартість блакитного палива в Україні в найближчі місяці також продовжить рости.

Голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан зазначає, що поточний рік не став винятком, незважаючи на пандемію. "За останній місяць вартість газу на світових ринках зросла вже на 45-50%. Ціна ресурсу на вересень варіюється від 5,5 до 5,8 гривень за кубометр. Це тільки на сьогодні. Є тенденція до того, що ціна буде рости і далі ", - коментує він.

Аналітики впевнені, що ціна газу в Україні для кінцевого споживача взимку виросте до 7 грн за куб. м, хоча звучать також прогнози зростання до 10 гривень за куб. м.

"Вітчизняного газу на українському ринку - 70 відсотків, решта імпорт. Такого впливу імпорту на ціну газу можна було б уникнути, якби видобутий в Україні газ продавався на біржі", - говорить Юрій Корольчук, експерт в сфері енергетики.

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