У Київській області відклали відкриття школи через не відповідність вимогам з евакуації

Київська область відклала відкриття школи в Українці через відсутність 100% гарантії безпечного перебування в ній учнів у той час, як одну з київських шкіл закрили на карантин ще до початку навчання .

Про це голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

Відзначається, що за станом на 1 вересня навчальні заклади області забезпечені засобами індивідуального захисту та дезінфекції.

"Всі райони, міста і об'єднані територіальні громади закуповують їх в повному обсязі в залежності від потреб... Звертаю увагу керівників місцевих органів управління освіти, установ освіти та батьків: збирати кошти з батьків для закупівлі засобів захисту та дезінфекції для закладів освіти неприпустимо і цього не повинно бути", - сказав Володін.

Він зазначив, що відкриття однієї школи було відкладено.

"Ми прийняли непросте рішення і відклали відкриття школи в місті Українка, яке планували на 1 вересня. Причина - відсутність 100% гарантії безпечного перебування в приміщенні учнів. Минулого тижня ще раз спільно з працівниками ДСНС інспектували цю школу, питання ще залишається", - сказав він.

Голова Київобладміністрації додав, що школа, зокрема, не відповідає вимогам з евакуації.

Володін зазначив, що дану школу також повинен перевірити Інститут державного управління і наукових досліджень з цивільного захисту та надати свої рекомендації.

Як повідомляли Українськi Новини, 1 вересня в Бердянську один з класів школи №4 відправили на самоізоляцію до 17 вересня через однокласника, у якого підтвердили діагноз коронавірус Covid-19.

Тим часом в Чернівцях, що знаходяться в "червоній зоні" епідбезпеки, школи почали навчальний рік з 1 вересня в дистанційній формі.

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