У серпні Податкова та Митна служби перевиконали план зі зборів

Після квітневого провалу Митниця другий місяць поспіль виконує план зі зборів до держбюджету, а в серпні Державна податкова служба перевиконала план зі зборів до держбюджету на 33,2%, Державна митна служба - на 1,1%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

"За оперативними даними Державної скарбничої служби, в серпні 2020 на загальний фонд держбюджету надійшло 854 млрд гривень, розпис виконано на 119,7%. За платежами, справляння яких контролює Податкова служба, надходження склали 56,3 млрд гривень, затверджений показник виконаний на 133 , 2%, або +14 млрд гривень ", - йдеться в повідомленні.

Основними платежами, коштом яких відбулося перевиконання, стали: податок на додану вартість (+9,2 млрд гривень); рентна плата за користування надрами (+1,7 млрд гривень); податок на доходи фізичних осіб і військовий збір (+0,9 млрд гривень), а також акцизний податок (+0,5 млрд гривень).

При цьому вказується, що повністю виконано місячний розпис по податку на прибуток підприємств - до держбюджету надійшло 18, 1 млрд гривень, або 100,8% від планового показника.

"Надходження до загального фонду держбюджету митних платежів в серпні 2020 становили 26,9 млрд гривень. Починаючи з червня поточного року вже третій місяць поспіль Держмитслужба виконує місячний розпис по надходженнях митних платежів, в тому числі виконання в червні становить - 100,1%, в липні - 100,4% і в серпні - 101,1% ", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що за січень-серпень держбюджет був виконаний з дефіцитом у розмірі 40 млрд гривень, у тому числі загальний фонд - з дефіцитом в сумі 51 млрд гривень, при розписі загального фонду звітного періоду в сумі 127,3 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-серпень склали 378,2 млрд гривень, або 92,3% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 208 млрд гривень (86,8% від плану), у тому числі коштом випуску ОВДП в іноземній валюті - 84,6 млрд гривень (2,4 млрд доларів і 0,7 млрд євро).

Мінфін зазначає, що платежі з погашення держборгу за січень-серпень 2020 склали 275,2 млрд гривень (99,9% від плану), платежі з обслуговування - 76,7 млрд гривень (92,6% від плану).

Державна Митна служба відкрила статистику ввезення і вивезення з України конкретного товару.

За 8 місяців держбюджет недоотримав майже 20 млрд.

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