Державна Митна служба відкрила статистику ввезення та вивезення з України конкретного товару.

Про це йдеться в повідомленні Митної служби, передають Українські Новини.

Митниця відновила інтерактивний портал імпортно-експортних операцій bi.customs.gov.ua, де кожен може переглянути статистику ввезення або вивезення з України конкретного товару.

"Минулого тижня Митниця відкрила статистичні дані по товарообігу з Україною до 4-го знака Українського класифікатора зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Іншими словами, ще минулого тижня гречку доводилося шукати серед проса та інших зернових культур без можливості виділення. Відтепер імпорт або експорт певного товару легко відстежити до 10-го знака УКТ ЗЕД", - йдеться в повідомленні.

В Митниці наголосили, що на оновленому порталі тепер можна шукати дані по товарах до 10-го знака УКТ ЗЕД; аналізувати дані за 2017 - I квартал 2020: імпорт, експорт, сальдо, оподатковуваний імпорт, надходження від митниці, податкове навантаження на одиницю обраної валюти тощо, а також досліджувати дані в 2 валютах: гривні та доларах.

Також вказується, що найближчим часом Митниця додасть кількісні показники, такі як вага, довжина, об'єм тощо.

Як повідомляли Українські Новини, тільки за перші два місяці 2020 року недонадходження до Держбюджету від Державної митної служби склали 13 млрд грн. Голова Держмитслужби Максим Нефьодов пояснив такі показники зниженням імпорту сировинних товарів і зміцненням курсу гривні.

Також на початку квітня, екс-міністр фінансів України Ігор Уманський розкритикував роботу Митної служби і звинуватив голови Державної митної служби Максима Нефьодова в професійній непридатності.