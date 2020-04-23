підписатися на розсилку
26.85 27.25
29 29.6
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Митна служба відкрила статистику ввезення та вивезення з України конкретного товару
23 квітня 2020, четвер, 22:33 5
Економіка 2020-04-23T23:18:49+03:00
Українські Новини
Митна служба відкрила статистику ввезення та вивезення з України конкретного товару

Митна служба відкрила статистику ввезення та вивезення з України конкретного товару

Ольга Фандорина
Статистика, Митниця, Ввезення і вивезення
Українська митниця. Фото: dpsu.gov.ua
Українська митниця. Фото: dpsu.gov.ua

Державна Митна служба відкрила статистику ввезення та вивезення з України конкретного товару.

Про це йдеться в повідомленні Митної служби, передають Українські Новини.

Митниця відновила інтерактивний портал імпортно-експортних операцій bi.customs.gov.ua, де кожен може переглянути статистику ввезення або вивезення з України конкретного товару.

"Минулого тижня Митниця відкрила статистичні дані по товарообігу з Україною до 4-го знака Українського класифікатора зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Іншими словами, ще минулого тижня гречку доводилося шукати серед проса та інших зернових культур без можливості виділення. Відтепер імпорт або експорт певного товару легко відстежити до 10-го знака УКТ ЗЕД", - йдеться в повідомленні.

В Митниці наголосили, що на оновленому порталі тепер можна шукати дані по товарах до 10-го знака УКТ ЗЕД; аналізувати дані за 2017 - I квартал 2020: імпорт, експорт, сальдо, оподатковуваний імпорт, надходження від митниці, податкове навантаження на одиницю обраної валюти тощо, а також досліджувати дані в 2 валютах: гривні та доларах.

Також вказується, що найближчим часом Митниця додасть кількісні показники, такі як вага, довжина, об'єм тощо.

Як повідомляли Українські Новини, тільки за перші два місяці 2020 року недонадходження до Держбюджету від Державної митної служби склали 13 млрд грн. Голова Держмитслужби Максим Нефьодов пояснив такі показники зниженням імпорту сировинних товарів і зміцненням курсу гривні.

Також на початку квітня, екс-міністр фінансів України Ігор Уманський розкритикував роботу Митної служби і звинуватив голови Державної митної служби Максима Нефьодова в професійній непридатності.

Більше новин про: Статистика Митниця Ввезення і вивезення

По тисячі гривень допомоги 7 млн українців отримають до суботи, - Мінсоцполітики
Промвиробництво в Україні в березні продовжило падіння
Новини
Шмигаль незабаром озвучить 5 етапів виходу з карантину, - Зеленський 23:34
Митна служба відкрила статистику ввезення та вивезення з України конкретного товару 22:33
"Енергоатом" спочатку виклав, а потім видалив прес-релізи про ситуацію з енергоблоками АЕС 22:03
Вадим Струневич заявив, що "Слуга народу" відмовилася від державного фінансування на користь медиків 21:50
На пенсії в квітні ПФ вже виділив понад 44 мільярдів, але на 100% ще не профінансував 21:44
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
У світі коронавірус зафіксували у 2,5 млн осіб. Дані на 22 квітня 08:52 Карта
Україна 42-й день на карантині, до його закінчення залишилося 2 дні 09:00
Завтра Оксфорд почне випробування вакцини від коронавірусу на людях 08:24
Холодницький в минулому році витратив на відпочинок 142 тисячі гривень 07:00
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі зарплатню в 6,5 разів 10:40
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
Саакашвілі
Саакашвілі підтвердив пропозицію Зеленського стати віце-прем'єром 14:38
Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні 12:07
більше новин
"Нафтогаз" знизив на травень ціни на газ для бізнесу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok