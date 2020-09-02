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02 вересня 2020, середа, 10:20 11
Силові структури 2020-09-02T13:15:03+03:00
Українські Новини
В урядовому кварталі Києва посилили заходи безпеки через масові акції

В урядовому кварталі Києва посилили заходи безпеки через масові акції

Валерия Драгомирова
МВС України, Масові акції, Заходи безпеки, Урядовий квартал
Офіс Президента України. Фото: ЛБ
Офіс Президента України. Фото: ЛБ

У той час, як на Банковій затримали чоловіка з гранатою, поліція посилила охорону правопорядку в урядовому кварталі в Києві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Києва, передають Українські Новини.


Щоб не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій в центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

У середу в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, в тому числі під будівлею Верховної Ради.

Для забезпечення громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування.

Організатори заходів анонсували також залучення автотранспорту до проведення акції.

У зв'язку з цим можливе обмеження дорожнього руху по окремих вулицях в центрі столиці.

Разом з цим поліція закликає організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантину і не порушувати громадський порядок.

Як повідомляли Українські Новини, почалася четверта сесія Верховної Ради дев'ятого скликання, і 2 вересня в порядку денному у парламенті розглядатиметься низка законопроєктів, серед яких №3975 про реорганізацію районних державних адміністрацій у зв'язку зі створенням 136 укрупнених районів.

Тим часом в Україні 175-й день карантину, який було продовжено до листопада.

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