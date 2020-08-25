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25 серпня 2020, вівторок, 12:07 7
Силові структури 2020-08-25T13:00:02+03:00
Українські Новини
Військовий загинув через необережне поводження зі зброєю в зоні ООС

Військовий загинув через необережне поводження зі зброєю в зоні ООС

Елизавета Драбкина
Донбас, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, військові ООС, військові
Свічка. Фото: factroom.ru
Свічка. Фото: factroom.ru

Український військовослужбовець загинув через необережне поводження зі зброєю в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 25 серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Командування частини повідомляє про трагічну смерть старшого лейтенанта Володимира Рудика. За результатами попередньої службової перевірки воїн помер в результаті необережного поводження зі зброєю", - сказано в ньому.

Командування бригади висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Рудика.

Як повідомляли Українськi Новини, бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню в зоні ООС 24 серпня, втрат не було.

24 серпня вибух стався в гуртожитку навчального військового центру в Чернігівській області, один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в гуртожитку 169-го навчального центру Збройних сил "Десна" (Чернігівська область) за статтею "вбивство".

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