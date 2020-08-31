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31 серпня 2020, понеділок, 16:57 14
Верховна Рада і партії 2020-08-31T18:45:02+03:00
Українські Новини
Нова сесія Ради має розпочати роботу з законів про мир, які передбачені Мінськими угодами, - Бойко

Нова сесія Ради має розпочати роботу з законів про мир, які передбачені Мінськими угодами, - Бойко

Тетяна Зотова
Верховна Рада України, Мінські угоди, Юрій Бойко, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи майбутню сесію Верховної Ради України, заявив, що мир, соціальний захист людей і розвиток вітчизняної економіки повинні стати ключовими пріоритетами в роботі парламенту.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

І, в першу чергу, за його словами, парламент повинен сконцентруватися на законопроектах, спрямованих на підтримку людей.

"Це збільшення соціальної підтримки людей з інвалідністю, ветеранів, афганців, чорнобильців, одиноких матерів – всіх, хто потребує допомоги держави у цей складний кризовий час", – сказав Юрій Бойко.

Ми також зобов'язані захистити громадян від негативних наслідків зростання цін і комунальних тарифів, прийняти рішення, які забезпечать розвиток нашої економіки.

"Повинна бути державна підтримка вітчизняних товаровиробників, підприємців, повинні йти інвестиції в регіони. Необхідно прийняти Постанову про забезпечення водою Донецької області, щоб виділити фінансування на будівництво водоводу для населених пунктів Донбасу. Це ті питання, які парламент ігнорував увесь цей час", - підкреслив Юрій Бойко.

Як вважає співголова фракції ОПЗЖ, все це неможливо реалізувати без відновлення миру на Донбасі, тому парламент повинен активно включитися у цей процес. 

"Верховна Рада повинна перейти до розгляду законів, передбачених Мінськими угодами, прийняти закон про амністію для тих, хто не вбивав, а також скасувати закон про так звану реінтеграцію Донбасу, який поставив хрест на власне реінтеграції", - резюмував Юрій Бойко.

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