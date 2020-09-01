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01 вересня 2020, вівторок, 12:00 7
Верховна Рада і партії 2020-09-01T12:30:02+03:00
Українські Новини
У Верховній Раді стартувало перше засідання четвертої сесії парламенту

У Верховній Раді стартувало перше засідання четвертої сесії парламенту

Константин Долгий
Парламент, Верховна Рада, Сесія
Верховна Рада
Верховна Рада

Попри те, що карантин в Україні продовжили, у вівторок, 1 вересня, в Україні стартує новий навчальний рік, а депутати зберуться в будівлі Верховної Ради для проведення першого засідання четвертої сесії. Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на сайт Верховної Ради.

Спочатку початок сесії Верховної Ради було заплановано на 10:00, однак напередодні його перенесли на 12.00 через початок у дітей в школах і дитячих садах.

Згідно з планом засідання, яке опубліковано на сайті Верховної Ради, о 12:00 пройде реєстрація парламентаріїв, офіційне відкриття четвертої сесії, а після - оголошення, заяви, повідомлення та пропозиції від депутатських фракцій та груп.

Відзначається, що в п'ятницю, 4 вересня, депутати планують провести годину уряду, на який хочуть запросити голову МОЗ Максима Степанова.

В ході погоджувальної ради Верховної Ради, який стався сьогодні, голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що підтримує ідею заслухати міністра.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков також заявив, що перед початком четвертої сесії серед депутатів і співробітників Верховної Ради на коронавірусну інфекцію COVID-19 хворіють 30 людей.

 

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