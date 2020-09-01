У Верховній Раді стартувало перше засідання четвертої сесії парламенту

Спочатку початок сесії Верховної Ради було заплановано на 10:00, однак напередодні його перенесли на 12.00 через початок у дітей в школах і дитячих садах.

Згідно з планом засідання, яке опубліковано на сайті Верховної Ради, о 12:00 пройде реєстрація парламентаріїв, офіційне відкриття четвертої сесії, а після - оголошення, заяви, повідомлення та пропозиції від депутатських фракцій та груп.

Відзначається, що в п'ятницю, 4 вересня, депутати планують провести годину уряду, на який хочуть запросити голову МОЗ Максима Степанова.

В ході погоджувальної ради Верховної Ради, який стався сьогодні, голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що підтримує ідею заслухати міністра.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков також заявив, що перед початком четвертої сесії серед депутатів і співробітників Верховної Ради на коронавірусну інфекцію COVID-19 хворіють 30 людей.

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