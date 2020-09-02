В Станиці Луганській снаряд розірвався від пожежі в полі: поранений рятувальник

У Луганській області загорівся трав'яний настил, в результаті чого здетонував невстановлений вибухонебезпечний предмет. Про це повідомляє пресслужба ДСНС .

Вибух стався в Станиці Луганській, в результаті чого постраждав старший прапорщик цивільного захисту.

"1 вересня під час гасіння пожежі трав'яного настилу поблизу смт Станиця Луганська сталася детонація невстановленого вибухонебезпечного предмета, в результаті чого отримав поранення старший прапорщик цивільного захисту командир відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини", - йдеться в повідомленні.

Рятувальника госпіталізували, загрози його життю немає.

Як повідомляли Українські Новини, глава ДСНС України Микола Чечоткін закликав припинити спалювання сухостою та сміття, оскільки це призводить до виникнення пожеж.

Крім того, за підпал лісів Верховна Рада збільшила штрафи – наразі це від 8,5 тис. до 153 тис. гривень.

Раніше в Оболонському районі столиці рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території, де й затримали палія.

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