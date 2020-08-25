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25 серпня 2020, вівторок, 14:40 8
Президент 2020-08-25T16:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський отримав в липні 28 тисяч зарплати

Зеленський отримав в липні 28 тисяч зарплати

Александр Савич
Зарплата, зарплата президента, зарплата Зеленського
Зеленський. Фото: УП
Зеленський. Фото: УП

Заробітна плата президента Володимира Зеленського за липень становила 28 тис. гривень в той час, як глава Нацполіціі в липні отримав понад 80 тисяч гривень надбавок до зарплати

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Заробітна плата президенту України Володимиру Зеленському в липні 2020 року нарахована в розмірі посадового окладу - 28 000 гривень", - сказано в ньому.

Інших складових зарплати, таких як надбавки чи премії, до зарплати глави держави законодавство не передбачає.

"З нарахованої суми виплачені податки і збори відповідно до чинного законодавства в сумі 5 460 гривень", - йдеться у відповіді.

Таким чином, видана Зеленському за липень зарплата становила 22 540 гривень.

На час карантину зарплата в органах державної влади обмежена 47,2 тис. гривень, проте президента це не торкнулося, оскільки його зарплата законодавчо зафіксована на рівні нижче цього обмеження.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський продав свій будинок в Іванковичах і, можливо, ще якусь нерухомість, за 13,5 млн грн.

Крім того, суд не знайшов адмінпорушення в недекларування доходів Зеленським.

 

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