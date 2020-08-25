Зеленський отримав в липні 28 тисяч зарплати

Заробітна плата президента Володимира Зеленського за липень становила 28 тис. гривень в той час, як глава Нацполіціі в липні отримав понад 80 тисяч гривень надбавок до зарплати Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин. "Заробітна плата президенту України Володимиру Зеленському в липні 2020 року нарахована в розмірі посадового окладу - 28 000 гривень", - сказано в ньому. Інших складових зарплати, таких як надбавки чи премії, до зарплати глави держави законодавство не передбачає. "З нарахованої суми виплачені податки і збори відповідно до чинного законодавства в сумі 5 460 гривень", - йдеться у відповіді. Таким чином, видана Зеленському за липень зарплата становила 22 540 гривень. На час карантину зарплата в органах державної влади обмежена 47,2 тис. гривень, проте президента це не торкнулося, оскільки його зарплата законодавчо зафіксована на рівні нижче цього обмеження. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський продав свій будинок в Іванковичах і, можливо, ще якусь нерухомість, за 13,5 млн грн. Крім того, суд не знайшов адмінпорушення в недекларування доходів Зеленським.