У липні Гутцайту нарахували доплати, оздоровчі та відпускні на 66,3 тис. гривень

У липні заробітна плата міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта сягнула 102,5 тис. гривень, в той час, як перша його зарплата на цій посаді склала 54 тис. гривень . Його заступники заробили від 14 тис. до 92 тис. гривень, державний секретар міністерства - 92 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства молоді і спорту на запит Українських Новин.

Посадовий оклад міністра склав 55 030 гривень, доплата за державну таємницю - 11 006 гривень, відпускні - 8 073 гривні, матеріальна допомога на оздоровлення - 47 229 гривень.

Згідно з обмеженням за розміром зарплати чиновників, встановленим законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з посадового окладу було вирахувано 18 860 гривень.

Таким чином, сума коштів, нарахована Гутцайту в липні, склав 102 533 гривні.

Фактична сума коштів, отримана міністром після утримання податків склала 82 539 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Сергія Симонова склала 47 230 гривень, заступників Марини Попатенко - 42 330 гривень, Матвія Бідного (призначений 15 липня) - 27 474 гривень, Віталія Лаврова (призначений 23 липня) - 14 374 гривні, Ніни Лемеш - 47 230 гривень, Валерія Жалдака - 92 478 гривень (з них 47 229 гривень - соціальна матеріальна допомога), держсекретаря Олексія Перевезенцева - 92 430 гривень (з них 47 229 гривень - матеріальна допомога на оздоровлення).

Зарплата Вадима Гутцайта в липні. Відповідь на запит Українських Новин

Зарплата міністра молоді і спорту Гутцайта і його заступників за липень

Як повідомляли Українськi Новини, Вадим Гутцайт призначений на посаду міністра молоді та спорту Верховною Радою з 4 березня 2020.

Тим часом у травні заробітна плата міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта становила 47,2 тис. гривень, його заступників - за 47,2 тис. гривень.

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