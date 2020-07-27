З червневої зарплати міністра у справах ветеранів Бессараба вирахували 9 тисяч податків

Зарплата міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба за червень склала 47,2 тис. гривень, його заступників від 35 тис. гривень до 47,2 тис. гривень, державного секретаря Міністерства – 48,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства у справах ветеранів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Бессарабу в червні, склала 47 230 гривень.

Фактична сума коштів, отримана міністром після утримання податків склала 38 020 гривень.

Зарплата першого заступника міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна склала 47 230 гривень, заступників Олексія Ілляшенко – 47 230 гривень, Олександра Терещенка – 47 230 гривень, Володимира Левчука – 47 230 гривень, Ігоря Безкаравайного (призначено 3 червня) – 35 422 гривні, держсекретаря Людмили Дараган – 48 579 гривень.

Зарплата Сергія Бессараба за червень. Відповідь на запит Українських Новин

Зарплата в міністерстві у справах ветеранів. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, а перед цим, у травні, заробітна платня Сергія Бессараба становила 47,2 тис. гривень. Фактична сума коштів, отримана міністром, після утримання податків становила 38 020 гривень.

Раніше, у березні, Верховна Рада призначила міністром у справах ветеранів Сергія Бессараба, який підлягав люстрації. Проте пізніше в закон внесли зміни, дозволивши Президенту залишати на посадах "цінних" військових, тоді Бессараб повернувся на службу.