підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • З червневої зарплати міністра у справах ветеранів Бессараба вирахували 9 тисяч податків
27 липня 2020, понеділок, 12:35 16
Кабмін 2020-07-27T14:15:02+03:00
Українські Новини
З червневої зарплати міністра у справах ветеранів Бессараба вирахували 9 тисяч податків

З червневої зарплати міністра у справах ветеранів Бессараба вирахували 9 тисяч податків

Ирина Николенко
зарплата чиновників, Міністерство у справах ветеранів, Сергій Бессараб, зарплата за червень
Сергій Бессараб. Фото: uk.wikipedia.org
Сергій Бессараб. Фото: uk.wikipedia.org

Зарплата міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба за червень склала 47,2 тис. гривень, його заступників від 35 тис. гривень до 47,2 тис. гривень, державного секретаря Міністерства – 48,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства у справах ветеранів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Бессарабу в червні, склала 47 230 гривень.

Фактична сума коштів, отримана міністром після утримання податків склала 38 020 гривень.

Зарплата першого заступника міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна склала 47 230 гривень, заступників Олексія Ілляшенко – 47 230 гривень, Олександра Терещенка – 47 230 гривень, Володимира Левчука – 47 230 гривень, Ігоря Безкаравайного (призначено 3 червня) – 35 422 гривні, держсекретаря Людмили Дараган – 48 579 гривень.

Зарплата Сергія Бессараба за червень. Відповідь на запит Українських НовинЗарплата Сергія Бессараба за червень. Відповідь на запит Українських Новин

Зарплата в міністерстві у справах ветеранів. Відповідь на запит Українських Новин Зарплата в міністерстві у справах ветеранів. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, а перед цим, у травні, заробітна платня Сергія Бессараба становила 47,2 тис. гривень. Фактична сума коштів, отримана міністром, після утримання податків становила 38 020 гривень.

Раніше, у березні, Верховна Рада призначила міністром у справах ветеранів Сергія Бессараба, який підлягав люстрації. Проте пізніше в закон внесли зміни, дозволивши Президенту залишати на посадах "цінних" військових, тоді Бессараб повернувся на службу.

Більше новин про: зарплата чиновників Міністерство у справах ветеранів Сергій Бессараб зарплата за червень

Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення
У Києві кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль
Новини
У Києва з'явився новий "люстрований" прокурор 13:48
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
Індія почала випробування вакцини від коронавірусу на людях 13:13
Зеленський ветував закон про відновлення конкурсів на держслужбу 13:05
"Батіг для тиску на ЗМІ", - херсонські журналісти протестують проти законопроекту "Про медіа" 12:55 Документ
більше новин
Одеса
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам" 11:58
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
Суддя ВАКС Федорак працювала в системі МВС і є упередженою, - адвокат 10:28
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню 08:11
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
Експорт зернових в червні впав, а імпорт зріс. Який злак найбільше цікавить іноземних покупців 07:00
більше новин
Смертність і захворюваність на коронавірус падають другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok