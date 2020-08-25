Найвищу вежу світу підсвітили кольорами українського прапора

Підсвічувати будівлі різними кольорами стало світовою традицією вияву підтримки і поваги. Так, в День Незалежності в Дубаї найвищий хмарочос у світі — Бурдж-Халіфа - був підсвічений кольорами українського прапора .

Про це сказано у відео, опублікованому в Twitter і Instagram адміністрацією хмарочоса.

"Бурдж Халіфа сяє фарбами прапора України з нагоди її Дня Незалежності, бажаючи процвітання і миру українському народу", - сказано в повідомленні.

نضيء #برج_خليفة الليلة بعلم أوكرانيا لنتشارك الشعب الأوكراني احتفاله بيوم الاستقلال متمنين لهم المزيد من الرخاء والتقدّم#BurjKhalifa lights up in the Ukrainian flag in celebration of their independence day, wishing the people of Ukraine prosperity and peace. pic.twitter.com/O5RgFuDYIa — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2020

Як повідомляли Українські Новини, після вибуху в Бейруті мерія Тель-Авіва в знак солідарності підсвітила свою будівлю в кольори ліванського прапора, хоча Ізраїль багато років перебуває в стані конфлікту з Ліваном. Крім того, влада Ізраїлю запропонували потерпілий країні свою допомогу.

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) п'ятий рік поспіль до Дня Незалежності України підсвічують статую Ісуса Спасителя в кольори українського прапора.

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