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25 серпня 2020, вівторок, 08:48 18
Суспільство 2020-08-25T11:15:02+03:00
Українські Новини
Найвищу вежу світу підсвітили кольорами українського прапора

Найвищу вежу світу підсвітили кольорами українського прапора

Кира Молчанова
ОАЕ, прапор України, Український прапор, прапор, Дубаї

Підсвічувати будівлі різними кольорами стало світовою традицією вияву підтримки і поваги. Так, в День Незалежності в Дубаї найвищий хмарочос у світі — Бурдж-Халіфа - був підсвічений кольорами українського прапора.

Про це сказано у відео, опублікованому в Twitter і Instagram адміністрацією хмарочоса.

"Бурдж Халіфа сяє фарбами прапора України з нагоди її Дня Незалежності, бажаючи процвітання і миру українському народу", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, після вибуху в Бейруті мерія Тель-Авіва в знак солідарності підсвітила свою будівлю в кольори ліванського прапора, хоча Ізраїль багато років перебуває в стані конфлікту з Ліваном. Крім того, влада Ізраїлю запропонували потерпілий країні свою допомогу.

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) п'ятий рік поспіль до Дня Незалежності України підсвічують статую Ісуса Спасителя в кольори українського прапора.

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