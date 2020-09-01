Знову в школу. Які інструменти Google зроблять навчання простішим і цікавішим

Новий навчальний рік розпочався для більшості українських школярів в звичайному форматі. Однак, як тільки в класі з'явиться дитина, заражена COVID-19, весь клас відразу відправлять на домашнє навчання з уже звичними онлайн-уроками . Змішаний підхід з уроками через інтернет і звичними заняттями в школі поки залишається найімовірнішою формою організації шкільного життя на найближчий час. Тому Google пропонує низку продуктів, послуг і ресурсів, щоб допомогти зробити навчання ефективним, простим і доступним у новому навчальному році.

Про це сказано на офіційному сайті Google.

Пошук

Крім звичайного пошуку відповідей на різні питання, за допомогою пошуку Google можна зробити більше. Наприклад, перетворити свою вітальню в зоопарк минулого і сьогодення, вивчаючи тваринний світ за допомогою доповненої реальності. Там можна шукати динозавра, алігатора, бурого ведмедя, оленя, їжака, вовка і багато іншого за допомогою мобільного пристрою або просто натиснути "Подивитися в 3D", щоб повернути або збільшити масштаб і переглядати тварин поблизу. Ці зображення в натуральну величину дозволяють бачити, наскільки вони великі чи маленькі, і які вони порівняно з диваном або домашнім вихованцем.

G Suite for Education

Це безкоштовний набір інструментів, який дозволяє вчиться всюди, де є інтернет. Вчителі використовують його для створення уроків, розподілу завдань, оцінки, напрямки відгуків і для того, щоб тримати і бачити все в одному місці. За допомогою сервісу Classroom батьки можуть отримувати на електронну пошту огляд про діяльність своєї дитини під час уроку, майбутні завдання та інші ресурси. Так, Google Документи дозволять працювати над груповими проектами з будь-якого місця в режимі реального часу. Точно так само можна працювати над презентаціями та таблицями. "Вивчайте, де б ви не були" — сайт українською мовою, головний центр інформації, підказок, тренінгів та інструментів з ресурсу Google for Education, який допоможе вчителям і учням в дистанційному навчанні.

Google Карти

З початком навчального року, багато хто стикається із завданням, як знайти місце навчання в новому місті або новий гурток чи курси в своєму місті. Карти Google допомагають швидко орієнтуватися в будь-якому місці шукати місця, отримувати альтернативні маршрути, інформацію в режимі реального часу про затори і затримки транспорту, щоб ви точно знали, коли будете в пункті призначення.

А завдяки режиму Street View (перегляд вулиць) можна здійснити віртуальну подорож по багатьох містах і цікавих місцях світу.

Google Мистецтво та культура

Сервіс допоможе зануритися в світ культури і мистецтва, вивчаючи його за допомогою сучасних технологій, таких як Digital Storytelling (цифрова розповідь), Доповнена реальність, Віртуальна реальність і Машинне навчання. Тут зібрані скарби, історії і знання понад 2000 культурних установ з 80 країн.

колекція Family Fun with Arts & Culture — допоможе всій родині по-новому дізнатися про мистецтво, тварин, науку, космос, книги і музику. Тут можна дізнатися, що знаходиться всередині чорної діри, прогулятися з гігантом Юрського періоду у віртуальній реальності або навіть попрактикуватися магію Гаррі Поттера.

колекція "Play with Arts & Culture", яка пропонує ігри, пазли і вікторини, створені з культурних скарбів від сотень установ-партнерів. Більше інформації на блозі Google Україна.

Fabricius — новий інструмент для шанувальників давньоєгипетської культури, завдяки якому кожен може інтерактивно відкрити для себе цей захоплюючий мову кількома способами: можна дізнатися про мову Стародавнього Єгипту за допомогою короткого навчального вступу в шість простих кроків. Також Fabricius запрошує пограти і перекласти власні слова і повідомлення ієрогліфами і поділитися ними з друзями та родиною.

Перекладач Google

Він дозволяє досліджувати незнайомі землі, спілкуватися на різних мовах (понад 100 мов) і створювати зв'язки, які інакше були б неможливі. Одна з найбільш цікавих функцій в мобільному додатку Перекладач Google - це миттєвий переклад з допомогою камери, який дозволяє побачити світ рідною мовою, просто направляючи камеру на текст іноземною мовою.

За допомогою інструменту можна швидко зробити переклад всієї веб-сторінки незнайомою мовою прямо в браузері, що допоможе зрозуміти текст і використовувати його при підготовці рефератів і творів.

Як повідомляли Українскі Новини, з 1 вересня в Україні навчання починають більш ніж 4,2 млн учнів, в тому числі 428 тис. першокласників.

Крім того Українські Новини показали, як в умовах карантину школярі однієї зі столичних шкіл пішли в 1 клас.

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