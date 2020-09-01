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01 вересня 2020, вівторок, 21:52 5
Суспільство 2020-09-01T22:36:10+03:00
Українські Новини
У Бердянську учень захворів на коронавірус. Весь клас відправляють на 14-денний карантин

У Бердянську учень захворів на коронавірус. Весь клас відправляють на 14-денний карантин

Александр Савич
Карантин, школярі, Карантин в школах, навчання в школі, Коронавірус
Клас на карантині. Фото: Pixabay
Клас на карантині. Фото: Pixabay

В одній з бердянських шкіл учень захворів на коронавірус, тому, відповідно до рекомендації МОЗ, весь клас, в якому він навчається, відправили на 14-денний карантин. Про це повідомляє Бердянська міська рада.

Зараз в школі проводяться протиепідемічні заходи, встановлюється коло найближчих контактів учня.

"За рекомендацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України в класі, де виявлено хвору дитину, призупиняється навчальний процес до 17 вересня 2020 року. Навчання буде проводитися в онлайн-режимі", — йдеться в заяві Бердянської міської ради.

Також бердянська влада закликала батьків уважно стежити за самопочуттям своїх дітей.

"Звертаємося до всіх батьків з проханням відповідально ставитися до здоров'я своїх дітей. Якщо у вас або у вашої дитини спостерігається підвищення температури, кашель або утруднене дихання, вам слід негайно звернутися до лікаря і дотримуватися його рекомендацій", — говорять в раді.

Як повідомляли Українські новини, сьогодні, 1 вересня, в Україні розпочався новий навчальний рік.

Також в Міністерстві охорони здоров'я вирішили нагадати батькам про безпечне перебування дітей у школі.

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