НБУ упростил выдачу наличных из касс торговых предприятий

Национальный банк упростил выдачу наличных из касс предприятий торговли с августа, в то время, как начал публиковать данные об операциях банков с наличными. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. "С 1 августа 2020 держателям электронных платежных средств (например, платежных карт) станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией). Для этого Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления и учета этих операций", - говорится в нем. В НБУ полагают, что такая услуга,будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом. Национальный банк предусмотрел также применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронными расчетными документами и электронные фискальные отчетные чеки. Кроме того, Нацбанк расширил возможности субъектов хозяйствования относительно осуществления операций по переводу наличных в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию Национального банка на осуществление таких операций. Соответствующая норма заработает с 1 июля 2020 года. Как сообщали Українські Новини, НБУ разрешит ломбардам заниматься обменом валют.