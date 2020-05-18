НБУ упростил выдачу наличных из касс торговых предприятий

Национальный банк упростил выдачу наличных из касс предприятий торговли с августа, в то время, как начал публиковать данные об операциях банков с наличными.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"С 1 августа 2020 держателям электронных платежных средств (например, платежных карт) станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией). Для этого Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления и учета этих операций", - говорится в нем.

В НБУ полагают, что такая услуга,будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом.

Национальный банк предусмотрел также применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронными расчетными документами и электронные фискальные отчетные чеки.

Кроме того, Нацбанк расширил возможности субъектов хозяйствования относительно осуществления операций по переводу наличных в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию Национального банка на осуществление таких операций.

Соответствующая норма заработает с 1 июля 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, НБУ разрешит ломбардам заниматься обменом валют.