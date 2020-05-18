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18 травня 2020, понеділок, 11:40 12
Фінанси 2020-05-18T12:15:02+03:00
Українські Новини
Нацбанк ухвалив нові вимоги для реклами про кредити та депозити: на сайтах банків повинен бути калькулятор

Нацбанк ухвалив нові вимоги для реклами про кредити та депозити: на сайтах банків повинен бути калькулятор

Ирина Николенко
Нацбанк, Кредит, Фінансові послуги, Банківські депозити
Нацбанк ухвалив нові вимоги для реклами про фінансові послуги. Фото: pixabay
Нацбанк ухвалив нові вимоги для реклами про фінансові послуги. Фото: pixabay

Тим часом, як Національний банк планує внести зміни в регулювання діяльності ломбардів, НБУ прийняв нові вимоги для всіх банків, які передбачають зміни в рекламі про надання фінансових послуг. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк прийняв нові вимоги, які повинні бути в інформації про споживчі кредити і депозити в рекламі. Вони почнуть діяти з 1 вересня 2020 року.

В рекламі повинна бути інформація, яка розповідає про основні умови щодо отримання кредиту або розміщення депозиту.

Також у рекламі про кредити повинна бути вказана реальна річна відсоткова ставка і максимальна сума кредиту і його строк. В інформації про депозит: процентна ставка, строк вкладу, валюта і мінімальна сума. Крім того, реклама не повинна ускладнювати візуальне сприйняття інформації.

Відповідно до повідомлення НБУ, на сайтах банків повинна бути розміщена повна інформація достовірна і актуальна про фінансові послуги, а також повна вартість для споживача, умови отримання і ризики.

"Для кредиту потрібно розкрити, зокрема: повну річну процентну ставку, загальні витрати споживача (включаючи не тільки відсотки, але і комісії банку, а також платежі за супутніми та додатковими послугами при їх наявності), періодичність виплати тіла кредиту, процентів і комісій, а також штрафи та пеню у разі прострочення платежів", – йдеться у повідомленні.

Зміни стосуються і реклами депозитів. Для депозиту потрібно вказати: річну процентну ставку, термін внеску, умови дострокового зняття, платежі за додаткові і супутні послуги банку та інше", – йдеться у повідомленні.

Також у Нацбанку відзначають, що всі зауваження та уточнення повинні зазначатися однаковим за розміром і кольором шрифтом, а також умови надання послуги.

Крім того, всі банки повинні на сайтах розмістити калькулятори, щоб клієнт міг прорахувати витрати за користування споживчим кредитом або доходи від розміщення коштів на депозит.

Профільні підрозділи Нацбанку будуть контролювати дотримання фінансових структур усіх вимог щодо розміщення інформації про послуги.

Всі зміни Нацбанк затвердив від 14 травня 2020 №62 "Про затвердження змін до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг".

Як повідомляли Українські Новини, з 1 серпня 2020 року Нацбанк спрощує видачу готівкових грошей з кас підприємств торгівлі. У київських обмінниках долар продовжує падати – курс валют на 18 травня.

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