Пасажирський автобус загорівся на трасі Київ-Одеса

На трасі Київ-Одеса, де недавно сталася смертельна ДТП, загорівся пасажирський автобус, в якому перебувало 20 осіб. Про це повідомляють в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пожежа cталася в Ставищенському районі Київської області. "1 вересня о 15:25 в оперативно-диспетчерську службу Ставищенського району надійшло повідомлення про загорання автобуса "СЕТРА" на трасі Київ - Одеса поблизу села Сніжки", — сказано в повідомленні. У повідомленні сказано, що на місце події виїхали рятувальники 8-ДПРП смт Ставище (7 представників особового складу та 2 одиниці техніки). Однак пасажири самостійно змогли покинути палаючий транспортний засіб. Постраждалих і загиблих немає. Очевидці опублікували відео з місця пожежі. Як повідомляли Українські Новини, верховна Рада має намір встановити адміністративну відповідальність за випалювання захисних лісових смуг і торфовищ. У ніч на 25 серпня в Харкові в дев'ятиповерховому житловому будинку на вул. Маршала Батицького, 22 сталася пожежа в одній з квартир, в результаті якої загинув один чоловік, а ще 13 осіб евакуювали.