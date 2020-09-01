Пасажирський автобус загорівся на трасі Київ-Одеса

На трасі Київ-Одеса, де недавно сталася смертельна ДТП , загорівся пасажирський автобус, в якому перебувало 20 осіб.

Про це повідомляють в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа cталася в Ставищенському районі Київської області.

"1 вересня о 15:25 в оперативно-диспетчерську службу Ставищенського району надійшло повідомлення про загорання автобуса "СЕТРА" на трасі Київ - Одеса поблизу села Сніжки", — сказано в повідомленні.

У повідомленні сказано, що на місце події виїхали рятувальники 8-ДПРП смт Ставище (7 представників особового складу та 2 одиниці техніки). Однак пасажири самостійно змогли покинути палаючий транспортний засіб. Постраждалих і загиблих немає.

Очевидці опублікували відео з місця пожежі.

Як повідомляли Українські Новини, верховна Рада має намір встановити адміністративну відповідальність за випалювання захисних лісових смуг і торфовищ.

У ніч на 25 серпня в Харкові в дев'ятиповерховому житловому будинку на вул. Маршала Батицького, 22 сталася пожежа в одній з квартир, в результаті якої загинув один чоловік, а ще 13 осіб евакуювали.

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