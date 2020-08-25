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25 серпня 2020, вівторок, 11:31 12
Події 2020-08-25T12:45:02+03:00
Українські Новини
Вночі в Харкові горіла висотка. 13 людей евакуювали, один чоловік загинув

Вночі в Харкові горіла висотка. 13 людей евакуювали, один чоловік загинув

Кира Молчанова
пожежа, пожежа в квартирі, Харків, Евакуація, евакуація з будівлі
Місце пожежі. Фото: пресслужба ДСНС
Місце пожежі. Фото: пресслужба ДСНС

В дев'ятиповерховому житловому будинку в Харкові на вул. Маршала Батицького, 22 в одній із квартир сталася пожежа в той час, як в Черкаській області згорів автопарк. В результаті пожежі загинув один чоловік, а ще 13 осіб евакуювали.

Про це повідомляє пресслужба в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Коли рятувальники прибули на місце пожежі, в одній з квартир на шостому поверсі горіли меблі та домашні речі на площі 10 кв. м.

З верхніх поверхів бійці ДСНС евакуювали 10 осіб, ще троє мешканців будинку, в тому числі трирічну дитину, врятували. Хлопчика госпіталізували.

У повідомленні говориться, що пожежу локалізували о 4:14, а через 21 хвилину - загасили. В цей час в квартирі знайшли тіло загиблого чоловіка 1979 року народження.

Причини події з'ясовуються.

Місце пожежі. Фото: прес-служба ГСЧСМісце пожежі. Фото: пресслужба ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, пожежа в чотириповерховому житловому будинку спалахнула в центрі Києва.

Також у столиці вночі в Дніпровському районі спалахнув електромобіль Tesla Model S, власником якого є ексголова Офісу Президента Андрій Богдан.

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