Вночі в Харкові горіла висотка. 13 людей евакуювали, один чоловік загинув

В дев'ятиповерховому житловому будинку в Харкові на вул. Маршала Батицького, 22 в одній із квартир сталася пожежа в той час, як в Черкаській області згорів автопарк . В результаті пожежі загинув один чоловік, а ще 13 осіб евакуювали.

Про це повідомляє пресслужба в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Коли рятувальники прибули на місце пожежі, в одній з квартир на шостому поверсі горіли меблі та домашні речі на площі 10 кв. м.

З верхніх поверхів бійці ДСНС евакуювали 10 осіб, ще троє мешканців будинку, в тому числі трирічну дитину, врятували. Хлопчика госпіталізували.

У повідомленні говориться, що пожежу локалізували о 4:14, а через 21 хвилину - загасили. В цей час в квартирі знайшли тіло загиблого чоловіка 1979 року народження.

Причини події з'ясовуються.

Місце пожежі. Фото: пресслужба ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, пожежа в чотириповерховому житловому будинку спалахнула в центрі Києва.

Також у столиці вночі в Дніпровському районі спалахнув електромобіль Tesla Model S, власником якого є ексголова Офісу Президента Андрій Богдан.

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