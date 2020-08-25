Вночі в Харкові горіла висотка. 13 людей евакуювали, один чоловік загинув

В дев'ятиповерховому житловому будинку в Харкові на вул. Маршала Батицького, 22 в одній із квартир сталася пожежа в той час, як в Черкаській області згорів автопарк. В результаті пожежі загинув один чоловік, а ще 13 осіб евакуювали. Про це повідомляє пресслужба в ГУ ДСНС України в Харківській області. Коли рятувальники прибули на місце пожежі, в одній з квартир на шостому поверсі горіли меблі та домашні речі на площі 10 кв. м. З верхніх поверхів бійці ДСНС евакуювали 10 осіб, ще троє мешканців будинку, в тому числі трирічну дитину, врятували. Хлопчика госпіталізували. У повідомленні говориться, що пожежу локалізували о 4:14, а через 21 хвилину - загасили. В цей час в квартирі знайшли тіло загиблого чоловіка 1979 року народження. Причини події з'ясовуються. Місце пожежі. Фото: пресслужба ДСНС Як повідомляли Українські Новини, пожежа в чотириповерховому житловому будинку спалахнула в центрі Києва. Також у столиці вночі в Дніпровському районі спалахнув електромобіль Tesla Model S, власником якого є ексголова Офісу Президента Андрій Богдан.