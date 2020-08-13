Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: двоє загиблих, багато постраждалих

Два пасажирські автобуси зіткнулися у четвер, 13 серпня, вночі в Благовіщенському районі Кіровоградської області. Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області. ДТП сталася на автомобільній дорозі державного значення М - 05 Київ - Одеса. За попередньою інформацією, близько третьої годиин ночі біля одного з автобусів вийшов з ладу двигун і він намагався заїхати на узбіччя, а інший автобус, який рухався позаду в тому ж напрямку, з ним зіткнувся. Наразі відомо про двох загиблих та 11 травмованих, яких доставили в лікарню. У ДТП на трасі Київ-Одеса дві людини загинули. Фото: пресслужба Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області На місці події працюють слідчі і рятувальники. Ліквідацією наслідків ДТП займуться дорожники відразу, як тільки будуть завершені слідчі дії. Як повідомляли Українські Новини, 6 серпня у Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП з трьома загиблими і двома постраждалими.