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13 серпня 2020, четвер, 09:19 9
Події 2020-08-13T11:15:01+03:00
Українські Новини
Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: двоє загиблих, багато постраждалих

Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: двоє загиблих, багато постраждалих

Надежда Комендантова
Автобус, ДТП, Аварія, смертельна ДТП, ДТП з автобусом
ДТП на трасі Київ-Одеса. Фото: пресслужба Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області
ДТП на трасі Київ-Одеса. Фото: пресслужба Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

Два пасажирські автобуси зіткнулися у четвер, 13 серпня, вночі в Благовіщенському районі Кіровоградської області.

Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області.

ДТП сталася на автомобільній дорозі державного значення М - 05 Київ - Одеса.

За попередньою інформацією, близько третьої годиин ночі біля одного з автобусів вийшов з ладу двигун і він намагався заїхати на узбіччя, а інший автобус, який рухався позаду в тому ж напрямку, з ним зіткнувся.

Наразі відомо про двох загиблих та 11 травмованих, яких доставили в лікарню.

У ДТП на трасі Київ-Одеса дві людини загинули. Фото: прес-служба Служби автомобільних доріг у Кіровоградській областіУ ДТП на трасі Київ-Одеса дві людини загинули. Фото: пресслужба Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

На місці події працюють слідчі і рятувальники.

Ліквідацією наслідків ДТП займуться дорожники відразу, як тільки будуть завершені слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, 6 серпня у Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП з трьома загиблими і двома постраждалими.

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