Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: двоє загиблих, багато постраждалих

ДТП на трасі Київ-Одеса. Фото: пресслужба Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

ДТП на трасі Київ-Одеса. Фото: пресслужба Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

Два пасажирські автобуси зіткнулися у четвер, 13 серпня, вночі в Благовіщенському районі Кіровоградської області.

Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області.

ДТП сталася на автомобільній дорозі державного значення М - 05 Київ - Одеса.

За попередньою інформацією, близько третьої годиин ночі біля одного з автобусів вийшов з ладу двигун і він намагався заїхати на узбіччя, а інший автобус, який рухався позаду в тому ж напрямку, з ним зіткнувся.

Наразі відомо про двох загиблих та 11 травмованих, яких доставили в лікарню.

У ДТП на трасі Київ-Одеса дві людини загинули. Фото: пресслужба Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

На місці події працюють слідчі і рятувальники.

Ліквідацією наслідків ДТП займуться дорожники відразу, як тільки будуть завершені слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, 6 серпня у Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП з трьома загиблими і двома постраждалими.