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01 вересня 2020, вівторок, 19:23 5
Верховна Рада і партії 2020-09-01T19:45:01+03:00
Українські Новини
В Україні каратимуть за випалювання торфовищ та лісових смуг

В Україні каратимуть за випалювання торфовищ та лісових смуг

Кира Молчанова
Штраф, Верховна Рада, Підпал, Адміністративна відповідальність
Пожежа. Фото: Валерія Назаренко
Пожежа. Фото: Валерія Назаренко

Верховна Рада має намір встановити адміністративну відповідальність за випалювання захисних лісових смуг і торфовищ, як раніше хотіли ввести кримінальну за підпал трави.

За прийняття законопроєкту №3526 за основу проголосували 328 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з ним, за випалювання полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень передбачається накладення штрафу на громадян від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб  — від 900 до 1 260 неоподатковуваних мінімумів.

Штраф у розмірі 180-360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (посадових осіб - 900-1 260) пропонується стягнути за знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду.

У разі випалювання торфовищ, в тому числі осушених, також передбачається штраф в розмірі 180-360 неоподатковуваних мінімумів.

Також цей законопроект передбачає підняття низки штрафів за знищення лісоосушних каналів, порушення вимог пожежної безпеки в лісах.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні Кабінет Міністрів надав Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) право позапланово перевіряти пожежну безпеку підконтрольних Державному агентству лісових ресурсів господарств.

Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів має намір розробити проект Державної стратегії управління лісами до 2035 року.

Раніше в Луганській області через масштабні лісові пожежі було знищено близько 80 дачних і 30 житлових будинків.

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