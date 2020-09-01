В урядовому кварталі Києва поліція затримала чоловіка з гранатою

Після повідомлення про те, що в Одесі стався вибух на нафтопереробному заводі , стало відомо, що поліція затримала в урядовому кварталі в Києві чоловіка з гранатою.

Про це сказано в повідомленні на сторінці поліції Києва в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"В урядовому кварталі столиці правоохоронці затримали чоловіка з гранатою. Для з'ясування обставин поліцейські доставили громадянина в Печерське управління поліції. У нього вилучили предмет, схожий на гранату, яку відправлять на експертні дослідження", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, під час патрулювання вулиці Банкової працівники поліції полку особливого призначення помітили підозрілого чоловіка, а при поверхневій перевірці виявили у нього предмет, схожий на гранату.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухово-технічної служби та кінологи.

Правоохоронці доставили затриманого в Печерське управління поліції для встановлення всіх обставин.

Як повідомляли Українські Новини, у Чернігівській області місцевий житель під час відпочинку підірвав гранату, внаслідок чого загинули 3 людини.

Також в Кривому Розі чотири людини постраждали під час вибуху гранати.

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