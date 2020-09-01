підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 вересня 2020, вівторок, 21:16 5
Силові структури 2020-09-01T22:00:01+03:00
Українські Новини
В урядовому кварталі Києва поліція затримала чоловіка з гранатою

В урядовому кварталі Києва поліція затримала чоловіка з гранатою

Александр Савич
Граната, Київ, Поліція, Поліція Києва
Граната. Фото: vycherpno.ck.ua
Граната. Фото: vycherpno.ck.ua

Після повідомлення про те, що в Одесі стався вибух на нафтопереробному заводі, стало відомо, що поліція затримала в урядовому кварталі в Києві чоловіка з гранатою.

Про це сказано в повідомленні на сторінці поліції Києва в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"В урядовому кварталі столиці правоохоронці затримали чоловіка з гранатою. Для з'ясування обставин поліцейські доставили громадянина в Печерське управління поліції. У нього вилучили предмет, схожий на гранату, яку відправлять на експертні дослідження", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, під час патрулювання вулиці Банкової працівники поліції полку особливого призначення помітили підозрілого чоловіка, а при поверхневій перевірці виявили у нього предмет, схожий на гранату.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухово-технічної служби та кінологи.

Правоохоронці доставили затриманого в Печерське управління поліції для встановлення всіх обставин.

Як повідомляли Українські Новини, у Чернігівській області місцевий житель під час відпочинку підірвав гранату, внаслідок чого загинули 3 людини.

Також в Кривому Розі чотири людини постраждали під час вибуху гранати.

Більше новин про: Граната Київ Поліція Поліція Києва

У Києві зафіксували підвищений рівень забруднення ...
Ми не повинні допустити повернення "лихих 90-х". З...
Активіста Кучапіна знайдено мертвим у квартирі в К...
Під Дніпром чоловік після сварки кинув гранату в с...
Шмигаль прогнозує подальше продовження карантину
Початок навчального року на карантині. Як пройшло 1 вересня в Києві
Новини
У перший день осені в Києві встановлено температурний рекорд 21:45
"ЗА Майбутнє" вимагає застрахувати працівників освіти та підняти зарплати вчителям, – Москаленко 21:18
В урядовому кварталі Києва поліція затримала чоловіка з гранатою 21:16
У Києві зафіксували підвищений рівень забруднення повітря 21:07
В Умані підлітки розбили ніс хасиду 20:35
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова 13:13
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
більше новин
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь 06:25
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростати 09:30
більше новин
Обсяг грошових переказів в Україну у липні скоротився на 13,5%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok