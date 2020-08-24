Під Дніпром чоловік після сварки кинув гранату в своїх знайомих: постраждали чотири людини

В неділю пізно ввечері, 23 серпня, в Кривому Розі чотири людини постраждали під час вибуху гранати. Боєприпас в результаті конфлікту в їх сторону кинув 44-річний знайомий.

Про це повідомляється на сайті ГУНП в Дніпропетровській області, передають Українські Новини.

"23 серпня близько 23:00 в Саксаганське відділення поліції надійшло повідомлення про вибух на вулиці Скляра. Як з'ясували правоохоронці, під час конфлікту 44-річний чоловік кинув гранату в бік знайомих. В результаті вибуху постраждали чотири людини. З травмою від вибухівки і осколковими пораненнями вони були доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Чотири людини постраждали під час вибуху гранати.

Як повідомляли Українські Новини, у Чернігівській області місцевий житель під час відпочинку підірвав гранату, внаслідок чого загинули 3 людини.

Раніше у Полтаві підозрюваний у незаконному заволодінні транспортним засобом погрожував поліцейським гранатою.

Крім того, у Запорізькій області правоохоронці затримали озброєного нетверезого хулігана, який погрожував підірвати магазин.

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