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  • У Чернігівській області місцевий житель підірвав гранату: загинули 3 людини
31 липня 2020, пʼятниця, 09:45 12
Події 2020-07-31T11:30:02+03:00
Українські Новини
У Чернігівській області місцевий житель підірвав гранату: загинули 3 людини

У Чернігівській області місцевий житель підірвав гранату: загинули 3 людини

Ирина Николенко
Граната, Чернігів, підрив гранати
У Чернігівській області підірвали гранату. Фото: suspilne.media
У Чернігівській області підірвали гранату. Фото: suspilne.media

У Чернігівській області місцевий житель під час відпочинку підірвав гранату, внаслідок чого загинули 3 людини. Про це повідомив голова облдержадміністрації Андрій Прокопенко на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

у Чернігівській області В селі Новий Биків чоловік підірвав гранату, в результаті вибуху загинули троє людей. Ще один отримав поранення.

Пригода сталася ввечері 30 липня.

"За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії. Загинуло троє людей, одна людина госпіталізована", – повідомив він.

Зі слів Прокопенка, на місце події прибули співробітники Національної поліції.

Раніше Українські Новини повідомляли, біля приватного будинку колишнього позафракційного депутата Верховної Ради Борислава Розенблата, невідомий кинув гранату, ніхто не постраждав.

Також у Запорізькій області нетверезий чоловік погрожував підірвати магазин гранатою, хулігана затримали поліційні.

Крім того, в Києві в одному з кафе пролунав вибух на вулиці Біломорську, правоохоронці встановили, що вибух стався під столом, де знаходилася сумка.

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