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  • Приємний аромат і сухий хвостик. Експерти розповіли, на що звертати увагу при виборі дині
01 вересня 2020, вівторок, 21:10 5
Lifestyle 2020-09-01T22:00:01+03:00
Українські Новини
Приємний аромат і сухий хвостик. Експерти розповіли, на що звертати увагу при виборі дині

Приємний аромат і сухий хвостик. Експерти розповіли, на що звертати увагу при виборі дині

Елена Новикова
Корисна програма, диня, корисна їжа, баштанні культури

У вівторок, 1 вересня, о 10:00 на "Інтері" вийшов новий випуск "Корисної програми" про королеву баштану — диню. Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розібралися в її сортах і розповіли, на що звертати увагу при виборі цього плода, в той час, як раніше стало відомо про користь редиски. Про це сказано в повідомленні пресслужби телеканалу.

Так, агроном Григорій Іванов розповів, що при виборі дині необхідно звернути увагу на запах, хвостик і пружність.

"Щоб купити стиглу диню, спочатку понюхайте її. У стиглих плодів завжди дуже приємний запах з тонкими нотками ванілі, меду, груші та ананаса. Якщо диня не пахне взагалі або пахне зеленню, то її краще не купувати. Ще один показник стиглої дині — сухий хвостик. Зелений хвостик вказує на диню, зірвану в недостиглому стані. При натисканні пальцями на шкірку диня повинна трохи пружинити. Якщо пальці сильно провалюються, значить, диня перезріла і скоро зіпсується", — сказав він.

Крім того, з слів телеведучої Габріелли Массанга, дієтологи рекомендують вживати не більш ніж 400 грам дині на день.

"Дуже люблю диню, можу разом з сином з'їсти цілу за день — вона прекрасно замінює десерт. Але є певні правила. Диня — продукт досить важкий через клітковини, тому краще її ні з чим не змішувати і їсти за пару годин до або після основного прийому їжі. Тим більше не варто запивати диню молочними напоями: організму це не припаде до смаку "

Також у випуску "Корисної програми" можна дізнатися, які найпопулярніші сорти дині, чи може вона замінити солодощі, скільки її можна з'їсти, щоб не нашкодити здоров'ю і як диню можна подати на стіл, щоб здивувати гостей.

На ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти "Корисної програми": дієтолог Марта Лисевич, агроном Григорій Іванов, шеф-кухар Андрій Петренко. Зіркова гостя випуску — телеведуча Габріелла Массанга.

 

Як повідомляли Українські Новини, раніше Ольга Сумська розповіла про фірмовий рецепт окрошки


Крім того, експерти розповіли, як вибрати стиглі персики.

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