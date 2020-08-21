Аромат і ніжна шкірка. Експерти розповіли, як вибрати стиглі персики

Свою популярність персик заслужили за відмінні смакові якості, вітамінний склад і здатність відмінно втамовувати спрагу. На "Інтері" 25 серпня виходить черговий випуск "Корисної програми", де ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проєкту розкажуть, чим відрізняється персик від нектарина, як правильно вибрати ці плоди і які незвичайні страви з них можна приготувати.

Про це Українським Новинам розповіли в пресслужбі телеканалу "Інтер".

Персики - одні з найбільш смачних і корисних літніх фруктів. Багаті вітамінами А і С, вони підвищують імунітет, покращують стан шкіри і роблять зір гострішим. А кальцій, який входить до складу цих плодів, зміцнює волосся і нігті. Які бувають види персиків? Як вибрати якісний фрукт, зрозуміти, що він досяг стиглості і готовий до вживання?

"Хороший персик можна вибрати за запахом: стиглий плід дуже ароматний, яскравий, при стисненні він злегка пружинить, - розповідає агроном Максим Діденко. - Його м'якуш у залежності від сорту може бути білою, насичено-жовтою або ніжно-рожевою. Купуючи цей плід, слід звернути особливу увагу на його шкірку. Вона повинна бути рівною, без плям, зморшок або западин. Не варто вибирати персики із зеленими плямами: це ознака того, що вони не дозріли до потрібного стану. Також на поверхні плода не повинно бути пилу і цвілі. Персики з ушкодженнями довго не зберігаються".

Як його краще вживати - з шкіркою або без? Чим корисно персикове масло? Як приготувати з персика соус і шербет? Як краще застосовувати персикову кісточку - в салатних заправках або в косметичних цілях? Про це глядачі дізнаються в ток-шоу "Корисна програма" на телеканалі "Інтер". У студії проєкту на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти: шеф-кухар Ірина Рудневська, агроном Максим Діденко, дієтолог Борис Скачко. Зоряний експерт програми - телеведуча Світлана Вольнова.

"Не даремно середньовічні поети порівнювали шкіру перших красунь саме з персиком, адже ці фрукти дуже корисні для нашої шкіри, - вважає Світлана Вольнова. - Вітамін С, що міститься в них, стимулює вироблення колагену, який надає еластичність нашій шкірі і уповільнює її старіння. Вітаміни С, К, А і бета-каротин - допомагають шкірі боротися з ультрафіолетовим випромінюванням. Їжте персики з задоволенням і дивіться "Корисну програму".

Також на цьому тижні глядачі "Інтера" побачать і інші випуски "Корисної програми".

У середу, 26 серпня, о 10:00 на "Інтері" - програма про м'ясний паштет.

Що об'єднує сніданки французького короля XVII століття і українського студента в 2020 році? М'ясний паштет! Його обожнювали французи. Правда, в їх розумінні "паштет" - це, скоріше, пиріг з м'ясною начинкою з фуа-гри. Для нас паштет - це оптимально швидкий і бюджетний продукт, яким можна завжди смачно перекусити. І готують його зараз не тільки з делікатесної качиної печінки, як це робили в давні часи.

Що входить до складу паштету і в чому його користь? Який паштет краще - курячий або яловичий? Де більше калорій, а де - вітамінів і заліза? Які небезпеки можуть ховатися в неякісному продукті? Якого кольору повинен бути справжній м'ясний паштет - рожевого або сірого? І з чого радять його готувати кулінарні авторитети? Зоряний експерт ток-шоу - співак Андрій Кравчук.

У четвер, 27 серпня, о 10:00 на "Інтері" - випуск про те, на що звертати увагу при виборі зефіру.

Деяку вчені вважають, що вживання в їжу зефіру повинно бути обов'язковим в дитячих садках і школах! У чому ж користь цього продукту? Якого кольору він повинен бути? З чого і як роблять зефір? Чим зефір відрізняється від маршмелоу? Скільки можна з'їсти зефіру, щоб мати ідеальну фігуру? Як вибрати якісний продукт? Про це глядачі дізнаються в ток-шоу "Корисна програма" на телеканалі "Інтер". Зоряний експерт програми - співачка Лілу.

У п'ятницю, 28 серпня, о 10:00 в ефір телеканалу "Інтер" вийде випуск "Корисної програми" про котлети.

Буквальний переклад "cotlette" з французької мови означає "ребро". А все тому, що французи використовували для котлет свиняче або яловиче м'ясо на ребрі. Згодом ребро зникло, залишився м'якуш, який пізніше навчилися спочатку рубати, а потім і перемелювати. У наші дні існує безліч найменувань котлет: яловичі, свинячі, курячі, рибні, по-київськи, крикет, фрикадельки... Як їх правильно вибирати, як готувати і головне - скільки з'їсти, щоб не нашкодити здоров'ю? Зоряний експерт програми - співачка Оксана Пекун.

А в суботу, 29 серпня, о 10:00 на "Інтері" глядачі побачать програму, присвячену кавунам.

Кавуни - улюблені ласощі багатьох дорослих і дітей в літню пору року. Але при виборі дуже важливо враховувати його стиглість. Адже якщо ви купите незрілий кавун, в кращому випадку ви просто залишитеся розчарованими смаком ягоди, а в гіршому - можете отруїтися. Що потрібно знати, щоб безпомилково вибрати найсолодший і смачний кавун? Як "звучить" стиглий плід? Де знайти хороший кавун? Які види кавунів найчастіше зустрічаються в Україні? Чим вони відрізняються один від одного? І як приготувати з кавуна солону закуску? Зоряний експерт програми - телеведуча Світлана Вольнова.

Раніше Українські Новини розповідали, що експерти "Корисної програми" назвали найкорисніше м'ясо птиці.

Крім того, поділилися секретами вживання лохини.

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