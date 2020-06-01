У чому користь редиски. Як її замаринувати і посмажити

В Україні сезон овочів і ягід уже набрав обертів, ціни на ринках та в магазинах знизилися. І саме зараз варто задуматися про збагачення організму вітамінами та порадувати близьких оригінальними стравами. Одним із сезонних коренеплодів, багатих на корисні речовини для відновлення або підтримання імунітету є редис.

Українські Новини розкажуть про корисні властивості редису і які незвичайні страви з нього можна приготувати.

Редис містить вітаміни групи В, А і С, а також безліч мікроелементів - натрій, калій, кальцій, магній, фосфор і інші.

Калорійність редису становить всього 16 ккал, тому його сміливо можна рекомендувати для дієтичного меню. Редиска нормалізує рівень цукру в крові і показана при діабеті.

У їжу вживають невеликі червоні, фіолетові або рожеві коренеплоди рослини діаметром від 2,5 см, листя редису використовують для приготування салатів або супів.

Редиску їдять у свіжому вигляді і використовують для приготування салатів, закусок, окрошки, брускета. Вона чудово поєднується з будь-якими овочами і зеленню. Крім того, редис можна посмажити і навіть замаринувати.

Як приготує смажений редис

складові

400 г редиски

10 г перцю чилі

1 ст. л. сік лимона

20 г вершкового масла

за смаком сіль і перець

Спосіб приготування