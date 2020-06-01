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01 червня 2020, понеділок, 06:56 12
Lifestyle 2020-06-01T10:00:03+03:00
Українські Новини
У чому користь редиски. Як її замаринувати і посмажити

У чому користь редиски. Як її замаринувати і посмажити

Валерия Драгомирова
Редис. Фото: pixabay
Редис. Фото: pixabay

В Україні сезон овочів і ягід уже набрав обертів, ціни на ринках та в магазинах знизилися. І саме зараз варто задуматися про збагачення організму вітамінами та порадувати близьких оригінальними стравами. Одним із сезонних коренеплодів, багатих на корисні речовини для відновлення або підтримання імунітету є редис.

Українські Новини розкажуть про корисні властивості редису і які незвичайні страви з нього можна приготувати.

Редис містить вітаміни групи В, А і С, а також безліч мікроелементів - натрій, калій, кальцій, магній, фосфор і інші.

Калорійність редису становить всього 16 ккал, тому його сміливо можна рекомендувати для дієтичного меню. Редиска нормалізує рівень цукру в крові і показана при діабеті.

У їжу вживають невеликі червоні, фіолетові або рожеві коренеплоди рослини діаметром від 2,5 см, листя редису використовують для приготування салатів або супів.

Редиску їдять у свіжому вигляді і використовують для приготування салатів, закусок, окрошки, брускета. Вона чудово поєднується з будь-якими овочами і зеленню. Крім того, редис можна посмажити і навіть замаринувати.

Як приготує смажений редис

складові

  • 400 г редиски
  • 10 г перцю чилі
  • 1 ст. л. сік лимона
  • 20 г вершкового масла
  • за смаком сіль і перець

Спосіб приготування

  1. Редис помити, відрізати верхівки і нижню частину. Порізати кожну редиску на 4 частини. Порізати дрібно перець чилі.
  2. На сковороді розтопити вершкове масло і викласти порізаний редис, додати сіль і перець чилі, обсмажувати 2-3 хвилини. В кінці приготування додати лимонний сік.

Редис. Фото: pixabayРедис. Фото: pixabay

Як замаринувати редис

складові

  • Редис - 400 г
  • Цукор - 2-3 ч.л.
  • Сіль морська - 1 ч.л.
  • Оцет 6% - 4 ч.л.
  • Перець чорний горошком - 5-6 шт.
  • Вода - 1 склянка
  • Часник молодий - 1 шт.
  • Олія - ​​1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Підготуйте продукти за списком. Овочі помийте, промокнути паперовим рушником.
  2. Редис миємо, відриваємо бадилля, відрізаємо хвостики з обох сторін, розрізаємо вздовж на дві частини. Якщо редис круглий, нарізаємо кружечками завтовшки 0,3-0,5 см, складаємо в зручну банку, пересипаємо нарізаною молодим часником, бажано білою частиною.
  3. У сотейнику закип'ятити воду, додати сіль, цукор, оцет, масло, перець горошком, розмішайте. Як тільки кристали солі і цукру розчинилися, зніміть сотейник з плити.
  4. Залити гарячим маринадом редиску, накрити банку кришкою і залиште за кімнатної температури на якийсь час, поки маринад не охолоне.
  5. Як тільки маринад охолоне, маринована редиска швидкого приготування готова. Перекладіть закуску в глибоку миску, можна навіть з маринадом. Така страва підійде до молодої картоплі та шашлику.

Маринованный редис. Фото: depositphotosМаринованный редис. Фото: depositphotos

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