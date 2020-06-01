У чому користь редиски. Як її замаринувати і посмажити

В Україні сезон овочів і ягід уже набрав обертів, ціни на ринках та в магазинах знизилися. І саме зараз варто задуматися про збагачення організму вітамінами та порадувати близьких оригінальними стравами. Одним із сезонних коренеплодів, багатих на корисні речовини для відновлення або підтримання імунітету є редис. Українські Новини розкажуть про корисні властивості редису і які незвичайні страви з нього можна приготувати. Редис містить вітаміни групи В, А і С, а також безліч мікроелементів - натрій, калій, кальцій, магній, фосфор і інші. Калорійність редису становить всього 16 ккал, тому його сміливо можна рекомендувати для дієтичного меню. Редиска нормалізує рівень цукру в крові і показана при діабеті. У їжу вживають невеликі червоні, фіолетові або рожеві коренеплоди рослини діаметром від 2,5 см, листя редису використовують для приготування салатів або супів. Редиску їдять у свіжому вигляді і використовують для приготування салатів, закусок, окрошки, брускета. Вона чудово поєднується з будь-якими овочами і зеленню. Крім того, редис можна посмажити і навіть замаринувати. Як приготує смажений редис складові 400 г редиски 10 г перцю чилі 1 ст. л. сік лимона 20 г вершкового масла за смаком сіль і перець Спосіб приготування Редис помити, відрізати верхівки і нижню частину. Порізати кожну редиску на 4 частини. Порізати дрібно перець чилі. На сковороді розтопити вершкове масло і викласти порізаний редис, додати сіль і перець чилі, обсмажувати 2-3 хвилини. В кінці приготування додати лимонний сік. Редис. Фото: pixabay Як замаринувати редис складові Редис - 400 г Цукор - 2-3 ч.л. Сіль морська - 1 ч.л. Оцет 6% - 4 ч.л. Перець чорний горошком - 5-6 шт. Вода - 1 склянка Часник молодий - 1 шт. Олія - 1 ст. л. Спосіб приготування Підготуйте продукти за списком. Овочі помийте, промокнути паперовим рушником. Редис миємо, відриваємо бадилля, відрізаємо хвостики з обох сторін, розрізаємо вздовж на дві частини. Якщо редис круглий, нарізаємо кружечками завтовшки 0,3-0,5 см, складаємо в зручну банку, пересипаємо нарізаною молодим часником, бажано білою частиною. У сотейнику закип'ятити воду, додати сіль, цукор, оцет, масло, перець горошком, розмішайте. Як тільки кристали солі і цукру розчинилися, зніміть сотейник з плити. Залити гарячим маринадом редиску, накрити банку кришкою і залиште за кімнатної температури на якийсь час, поки маринад не охолоне. Як тільки маринад охолоне, маринована редиска швидкого приготування готова. Перекладіть закуску в глибоку миску, можна навіть з маринадом. Така страва підійде до молодої картоплі та шашлику. Маринованный редис. Фото: depositphotos Раніше Українські Новини писали, чим корисна цвітна капуста і кому не можна її вживати. Крім того, в магазинах почали продавати полуницю, яка також має безліч корисних речовин.