Дієтична літня страва. Ольга Сумська поділилася фірмовим рецептом окрошки

Окрошка — легке літнє блюдо, яке є додатковим джерелом води. У новому сезоні ток-шоу про якість життя "Корисна програма" ведучий Олександр Лук'яненко разом з експертами обговорюватиме переваги окрошки — популярного влітку холодного супу, який добре втамовує відчуття голоду і спрагу.

Про це пише пресслужба " Інтера ".

"Окрошка — не тільки легке літня страва, а і додаткове джерело води, — пояснює дієтолог Ольга Безугла. — Вода міститься в свіжих овочах і зелені. Крім того, вони дають організму багато вітамінів, мінералів і рослинної клітковини. Тим, хто стежить за вагою, найкраще робити окрошку з відвареним м'ясом, заправляючи кефіром низької жирності або мінеральною водою. Якщо любите традиційну окрошку на квасі, краще купувати домашній квас без цукру або готувати його самим. Небажано їсти окрошку перед сном, тому що квас може викликати газоутворення і здуття живота. Є люди, яким від окрошки краще відмовитися зовсім. Наприклад, кефір і квас протипоказані при виразці, жовчнокам'яної хвороби, при загостренні хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. і, звичайно, солодкий квас протипоказаний при цукровому діабеті" .

Які інгредієнти для окрошки що краще вибрати: печену картоплю чи зварену в мундирі, свіжі огірки чи солоні, хрін чи гірчицю? Чи можна схуднути на окрошці? І які секретні інгредієнти можна використовувати, щоб надати окрошці пікантного смаку? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти "Корисної програми": експерт з якості та безпеки харчових продуктів Юлія Слива, дієтолог Ольга Безугла, шеф-кухар Артур Протченко. Корисними порадами також поділиться зіркова гостя ток-шоу — народна артистка України Ольга Сумська.

"В кожній сім'ї є свій фірмовий рецепт окрошки, ми любимо готувати класичний варіант з додаванням молодої картоплі, редиски, огірків, яєць і зелені, — розповідає Ольга Сумська. — Мій головний секрет - базові інгредієнти потрібно дуже дрібно нарізати і залити квасом: страва виходить поживна і ароматна. Зізнаюся, раніше я побоювалася їсти багато окрошки — боялася за фігуру, дуже вже вона нагадує за складом салат "Олів'є". Але завдяки "Корисній програмі" я дізналася, що ця їжа низькокалорійна — всього 54 ккал на 100 мл, а значить, смачна, корисна, та до того ж ще і дієтична!"

Окрошка. Фото: пресслужба "Інтер"

Програму, присвячену окрошці, дивіться завтра, 4 серпня, о 10:00 на телеканалі "Інтер".







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