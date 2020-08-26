Знойный сентябрь и мороз со снегом в октябре: синоптики прогнозируют погодные экстримы осенью-2020

В то время, как в конце августа ночи стали очень холодными, местами до +8, как минимум, до середины сентября в Украине будет стоять летняя погода с кратковременными периодами похолодания. На юге страны первый месяц осени может оказаться холодным и дождливым, а в центре Украины будет холодно. Первые заморозки и даже снег с дождем можно ожидать уже в конце октября, а настоящая перестройка атмосферы на осенний лад началась уже сейчас.

Как пишет Обозреватель, синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло подчеркнул, что не существует методики долгосрочного прогнозирования погоды. "Понятно, что осенью температура снижается, солнце находится ниже над горизонтом. Это не меняется. Но дать детальный прогноз на осень – будет она сухая, холодная, дождливая – на основании предыдущих периодов нельзя", – заметил он.

В то же время синоптик сообщил, что сентябрь считается переходным месяцем – "уже не лето, но еще не осень, тем более с учетом изменений климата".

"Как минимум, половину сентября в большинстве регионов Украины сохраняется летний характер погоды с отдельными вторжениями холодных воздушных масс. Такие вторжения кратковременные – на фоне теплой погоды, 25 или даже 30 градусов – могут быть отдельные периоды похолоданий на 3-4 дня. Но это еще не настоящая осень, это переходный период", – пояснил он.

По словам синоптика, перестройка на осень уже началась. В частности, об этом свидетельствуют более низкие ночные температуры воздуха. Но за счет инерционности атмосферы, осень мы сможем почувствовать только во второй половине сентября, пообещал он.

Славянский прогноз погоды: осень-2020 будет сухой

Как рассказал исследователь народной метеорологии Александр Васянович, знаковыми днями для построения прогнозов погоды на осень у славян считались Мокрина (1 августа) и Ильи-пророка (2 августа). Если в эти дни идет дождь, осень тоже будет "мокрой", пояснил он. "Если на Илью идет дождь, то говорят: "Илья наделает гнилья". Есть еще одна пословица: "До Ильи сохнет сено на земле, а после Ильи не высушишь и на ветвях".

Согласно погодным архивам за 1-2 августа 2020 года для четырех городов Украины – Киева, Львова, Одессы и Днепра. Ни в одном из них в эти дни не было дождя. В столице – достаточно прохладно, 18-20 градусов, но ясно, в Днепре – 23-25 градусов, в Одессе – 26-27, тоже безоблачно. Только во Львове была небольшая облачность, но дождя не было. Следовательно, этот погодный маркер утверждает, что и осень 2020 года должна быть сухой.

Народный прогноз погоды: "мокрая осень" и ранние заморозки

Прогнозы народного синоптика Леонида Горбаня несколько отличаются. Он озвучил прогноз для тех, кто собирается провести бархатный сезон в Одесской области. По его словам, подходящими для пляжного отдыха будут только первых 4 дня сентября.

1-4 сентября днем воздух будет прогреваться до 25-27 градусов. "А начиная с 5 сентября температура резко опустится до 19-20 градусов. На таком уровне она продержится до 25 числа. А с 25 сентября температура понизится до 11-13 градусов", – сообщил народный синоптик.

Прогноз погоды в Украине на всю осень-2020 от народного синоптика. Инфографика: Сегодня

Он добавил, что "октябрь в Одесской области будет очень холодным". В период с 1 по 10 числа воздух будет прогреваться до 12-14 градусов, затем неделю – 16-17 градусов, с 18 октября – на уровне 15-16 градусов.

По его словам, на юге Украины сентябрь будет достаточно дождливым. Небольшие осадки могут пройти 1-5 сентября, сильные дожди с 12 по 15 сентября и небольшой дождь 25 сентября. В октябре осадки ожидаются 10 числа, затем с 15 по 18 и 26 октября.

Для Полтавской и Киевской областей погодная ситуация будет другой, сообщил Леонид Горбань. "Мои расчеты показывают, что дождь в сентябре в этих областях практически не перестает вообще. Температура 1-4 сентября на уровне 18-20 градусов, к 5 числу она падает до 15-17 сентября, и таким качелями через каждые 5 дней то повышается до уровня 20-24, то опять опускается на уровень 15-16 градусов. В последнюю декаду сентября температура опустится до 10-11 градусов", – рассказал народный синоптик.

В октябре дожди в этих областях будут до 12 числа. А 28-29 октября ночью возможны заморозки, -1…-4 градуса, возможен снег с дождем. "Весь октябрь будет холодным. До 14 числа температура будет держаться на уровне 14-16 градусов, с 15 до 25 числа – 11-12 градусов, а в последнюю неделю месяца – всего 3-4 градуса тепла", – уточнил он.

Предупреждение климатолога: осенью возможен погодный экстрим

Эксперт по вопросам изменений климата на правах анонимности сообщил изданию, что в Украине наблюдается потепление во все сезоны года. "Все сезоны года становятся более теплыми, и даже осень может быть более продолжительной".

По его словам, еще один показатель глобального потепления – увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, которые возможны и осенью 2020 года. "Например, отдельные интенсивные ливни, сильные порывы ветра, шквалы", – пояснил эксперт.

Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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