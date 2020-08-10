У Мінінфраструктури хочуть стежити за станом мостів, дроги і будівель за допомогою супутників

Міністерство інфраструктури вважає за необхідне залучення супутникових сервісів для моніторингу інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури, передають Українські Новини.

"Залучення сучасних супутникових сервісів для моніторингу інфраструктури дозволяє не тільки контролювати стан доріг, мостів, будівель та інших важливих об'єктів, їх якісне будівництво, а й може стати дієвим інструментом в боротьбі з морською контрабандою, незаконним видобутком природних ресурсів і попередженням надзвичайних ситуацій. Ми зацікавлені у співпраці з Державним космічним агентством", - про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з головою Державного космічного агентства Володимиром Усовим.

За словами Криклій, необхідно запозичувати кращий зарубіжний досвід і використовувати ті сучасні ресурси і технології, які покликані захищати і покращувати інфраструктуру.

"Сьогодні супутникові сервіси дозволяють не тільки виявляти вертикальні зміщення на різних об'єктах інфраструктури, в тому числі критичною, але і моніторити роботу портів та будівельників, виявляти підозрілі судна в зонах можливої контрабанди і судна, що заходять у порти окупованого Криму, запобігати видобуток піску і навіть контролювати дотримання температурного режиму перевізниками. І ми повинні це використовувати вже зараз" , - зазначив Криклій.

За його словами, це буде сприяти поліпшенню екології та технічного стану інфраструктурних об'єктів, дозволить запобігати ті чи інші надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, крім цього, дані супутників можна використовувати для створення транспортної моделі України.

Як повідомляли Українськi Новини, Державне космічне агентство розглядає можливість створення і запуску супутників дистанційного зондування Землі "Сокіл" .

У січні Кабінет міністрів призначив головою Державного космічного агентства бізнесмена Володимира Усова. Усов є співзасновником сервісу 3-D друку Kwambio і цифрового видавництва Gutenbergz.