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19 квітня 2020, неділя, 16:56 20
Кабмін 2020-04-19T18:45:01+03:00
Українські Новини
Суховій і підпали. У МВС розповіли про причини пожеж в Житомирській області

Суховій і підпали. У МВС розповіли про причини пожеж в Житомирській області

Елена Новикова
пожежа, Міністерство внутрішніх справ України, Житомирська область, Причини пожежі, Пожежа в Житомирській області
Пожежа в Житомирській області. Фото: прес-служба ДСНС
Пожежа в Житомирській області. Фото: прес-служба ДСНС

Міністерство внутрішніх справ (МВС) заявляє, що спочатку пожежі в Житомирській області виникли через суховій, але є підстави підозрювати підпали, в той час, як рятувальники локалізували 5 вогнищ загоряння з 9.

Про це йдеться у повідомленні МВС, передають Українські Новини.

"Спочатку пожежі виникли в результаті сильного суховія, який обірвав електропроводи. Проте ми маємо певні факти, які дають підстави вважати, що був умисний підпал. Саме тому сьогодні в Житомирській області працює група фахівців МВС, яку очолює мій радник генерал Владислав Бухарев. Ведеться слідство", - сказано в ньому з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Наголошується, що 19 квітня в Овручі відбулася нарада за участю секретаря Ради національної безпеки Олексія Данилова та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Авакова, голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна і керівників Житомирської області та Держлісагентства.

Аваков Також зазначив, що не можна виключати факт недбалого ставлення до природи.

За його словами, за останні 3 дні правоохоронці затримали кілька людей, захоплених при підпал трави та сміття вздовж лісу.

В той же час основною причиною пожеж у Чорнобильській зоні рятувальники і поліція вважають малосніжну зиму і суху лісову підстилку.

При цьому Єрмак заявив, що уряд надасть необхідне фінансування людям, постраждалим від пожеж.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ констатувало, що 39 будівель було знищено в пожежах в Житомирській області.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області люди підпалили траву в 100 метрах від пожежі.

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