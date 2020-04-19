Суховій і підпали. У МВС розповіли про причини пожеж в Житомирській області

Міністерство внутрішніх справ (МВС) заявляє, що спочатку пожежі в Житомирській області виникли через суховій, але є підстави підозрювати підпали, в той час, як рятувальники локалізували 5 вогнищ загоряння з 9. Про це йдеться у повідомленні МВС, передають Українські Новини. "Спочатку пожежі виникли в результаті сильного суховія, який обірвав електропроводи. Проте ми маємо певні факти, які дають підстави вважати, що був умисний підпал. Саме тому сьогодні в Житомирській області працює група фахівців МВС, яку очолює мій радник генерал Владислав Бухарев. Ведеться слідство", - сказано в ньому з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Наголошується, що 19 квітня в Овручі відбулася нарада за участю секретаря Ради національної безпеки Олексія Данилова та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Авакова, голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна і керівників Житомирської області та Держлісагентства. Аваков Також зазначив, що не можна виключати факт недбалого ставлення до природи. За його словами, за останні 3 дні правоохоронці затримали кілька людей, захоплених при підпал трави та сміття вздовж лісу. В той же час основною причиною пожеж у Чорнобильській зоні рятувальники і поліція вважають малосніжну зиму і суху лісову підстилку. При цьому Єрмак заявив, що уряд надасть необхідне фінансування людям, постраждалим від пожеж. Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ констатувало, що 39 будівель було знищено в пожежах в Житомирській області. Раніше повідомлялося, що в Житомирській області люди підпалили траву в 100 метрах від пожежі.