Грошова застава кандидатів в депутати Ради збільшилася, - ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) Міністерством охорони здоров'я допрацьовує алгоритм проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу. заявила, що з вересня грошову заставу кандидатів у депутати Верховної Ради збільшився до 50 тис. гривень в той час, як ЦВК разом з

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК за результатами засідання комісії, передають Українські Новини.

"Як відомо, 25 серпня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" №822-ІХ (набрав чинності 1 вересня 2020 року), яким збільшено мінімальну заробітну плату і встановлено з 1 вересня поточного року на рівні 5 тис. гривень в місячному розмірі. Отже, комісія постановила взяти до уваги, що на проміжних виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область), які мають пройти 25 жовтня 2020 року, грошова застава кандидата в народні депутати України, висунутого політичною партією в одномандатний виборчий округ, кандидата в народні депутати України, який балотується в ОВО в порядку самовисування, вноситься в розмірі десяти розмірів мінімальної заробітної плати", - йдеться в ньому.

До 31 серпня з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом "Про Державний бюджет України на 2020 року", вносилася застава у розмірі 47 230 гривень, а з 1 вересня з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом "Про Державний бюджет України на 2020 рік "- вже в розмірі 50 тис. гривень.

Як повідомляли Українські новини, виборчий процес на місцевих виборах починається 5 вересня.

Також ЦВК просив роз'яснити, чим небезпечне проведення місцевих виборів в Донецькій і Луганській областях .

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