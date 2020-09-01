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01 сентября 2020, вторник, 08:30 1232
Выборы 2020-09-01T09:30:02+03:00
Українські Новини
Минздрав и ЦИК дорабатывают алгоритм проведения местных выборов в условиях пандемии СOVID-19

Минздрав и ЦИК дорабатывают алгоритм проведения местных выборов в условиях пандемии СOVID-19

Елена Новикова
Выборы, Коронавирус, Местные выборы, Пандемия коронавируса, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: Цензор.нет
Выборы. Фото: Цензор.нет

Министерство здравоохранения совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) завершает разработку рекомендаций для обеспечения безопасного избирательного процесса на местных выборах, в то время, как в Комитете избирателей Украины считают, что украинская власть не готова к проведению местных выборов 25 октября в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова на ІСТV" сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Вопрос достаточно сложный, и мы сейчас отрабатываем с ЦИК, как разработать такие алгоритмы и процесс проведения выборов, чтобы он был максимально безопасный как для членов комиссий, так и для избирателей, которые будут приходить на участок. Каким образом, в том числе, обеспечить выполнение конституционных прав людей, которые будут находиться на самоизоляции или находиться дома на лечении, каким образом обеспечить другие процессы. Я думаю, что нам для доработки необходимо несколько дней, для того чтобы - мы хотим это заранее сообщить - рассказать, каким способом будет происходить до мельчайших деталей то, что касается обеспечения безопасного избирательного процесса с точки зрения здоровья и эпидситуации", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине, назначенных на 25 октября 2020 года.

Ранее замминистра Ляшко назвал условие для переноса местных выборов.

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