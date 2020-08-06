Росія залишається країною, куди найчастіше відправляють гроші з України

Найбільше переказів від трудових мігрантів надходить з Польщі , але найбільше вихідних переказів через системи переказів коштів спрямовуються в Росію. Всього ж з початку року по червень з України за кордон через системи переказу коштів направили 212 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Там зазначають, що порівняно з аналогічним періодом 2019 року обсяги зросли на 26,2%.

Так, в Росію направляють 33% загального потоку. Далі йдуть Грузія — 12%, Азербайджан — 5%, Туреччина — 4%, Польща — 4%.

При цьому в Україну за цей же період через системи переказу коштів направили 1 187 млн ​​доларів. У тому числі, з США — 18%, з Італії — 14%, з Ізраїлю — 12%, з території Росії — 7%, з Німеччини — 6%.

За попередніми оцінками НБУ, в січні-червні 2020 року об`єм приватних переказів офіційними і неформальними каналами становив в Україну з-за кордону — 5 365 млн доларів, з України за кордон — 246 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, з 28 квітня 2020 набрали чинності нові вимоги для здійснення платежів. Але якщо здійснювати операцію з переказу коштів на суму більшу, ніж 5000 гривень, з карти на карту клієнтів банку, це можна зробити без підтвердження і обмеження по сумі.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 Серпня ста, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH / USD .