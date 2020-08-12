Скандал в аеропорту "Бориспіль": майже півсотні туристів не пустили на рейс в ОАЕ

43 пасажири не змогли вилетіти в Дубай з аеропорту "Бориспіль", оскільки зміни карантинних правил відбулися за кілька днів до рейсу в Об'єднані Арабські Емірати, й не всі туристи були проінформовані про них в той час, як українцям дозволено в'їжджати в 19 країн без тестування на коронавірус та самоізоляції

Про це повідомляє телеканал "Україна 24".

Зокрема, киянка Юлія Ковальова про зміну правил польоту дізналася вже в аеропорту. Співробітник авіакомпанії пояснив пасажирам, що не пускає їх на борт, бо тест на коронавірус зроблений в лабораторії, яку не визнають в Еміратах.

"Нікого з пасажирів не попередили, що у них якісь свої правила ... Ми спілкувалися з усім аеропортом, з дівчатами - ніколи нікому ніяких повідомлень не було. На сайті була інформація? На сайті не було", - обурилася Ковальова.

Деякі з пасажирів терміново взяли квитки на рейс іншої, арабської, авіакомпанії і вилетіли в Дубай. Там у всіх перевірили тільки наявність тесту.

"З тими ж документами і тими ж тестами я полетіла успішно, а в аеропорту Дубая просто брали в руки тест і дивилися, що англійською мовою, і все було добре", - розповіла мешканка Львова Мар'яна Яцульчак.

В українській авіакомпанії пояснюють, що отримали певні вимоги від Еміратів, тому нехтувати ними не мали права. Також запевняють, що про нові правила пасажирів попереджали листом, а про зміни інформували на сайті.

"Згідно з авіаційними правилами, саме пасажир відповідає за одержання всіх необхідних документів для подорожей. На нашому сайті можна знайти рекомендації, дізнатися, які правила існують для того, щоб здійснити подорож в ту чи іншу країну", - розповіла директор з підтримки виробництва компанії "Міжнародні авіалінії України" Тетяна Орлова.

Перед вильотом пасажир сам повинен уточнювати необхідну інформацію - особливо в умовах пандемії, коли правила змінюються щодня, стверджують в авіакомпанії.

А ось юрист Ростислав Кравець іншої думки щодо інциденту: "Ризики зміни правил покладаються на авіакомпанію. Якщо авіакомпанія не хоче нести відповідальність, вона знайде можливість навіть особисто зателефонувати особі і попередити її про будь-які зміни".

В результаті авіакомпанія запропонувала Юлії Ковальовій безкоштовну заміну квитка. На конфліктну ситуацію відреагували і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Пасажирам з України дозволили проходити тест в будь-якій лабораторії, яка є в списку Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, ПЛР-тести на коронавірус проводять для пасажирів в аеропорту "Бориспіль" і аеропорту ім. Сікорського "Київ" за 1500-1700 гривень.

Також в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як підготуватися до ПЛР-тесту на коронавірус, зазначивши, що здавати тест найкраще вранці, відразу після нічного сну.