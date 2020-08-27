Супрун дала поради батькам, як підготувати дітей до школи в умовах коронавірусу

Попри пандемію COVID-19 і продовження карантину, українські школярі з 1 вересня повернуться до занять у школі. Ексглава МОЗ України Уляна Супрун розповіла на своїй сторінці в Facebook, що потрібно зробити батькам, щоб убезпечити своїх дітей під час пандемії коронавірусу у школі та мінімізувати ризик зараження, повідомляють Українські новини.

Інформація про COVID-19

Дуже важливо пояснити дитині про те, що таке коронавірусна інфекція COVID-19, як вона передається і прояви яких симптомів свідчить про зараження. Також потрібно розповісти дитині, як важливо зараз не ділиться їжею з іншими дітьми і не пити з однієї пляшки.

Захисні маски, антисептики і миття рук

Дорослим необхідно упевнитися, що їх дитина знає, як правильно мити руки, носити захисну маску або користуватися санітайзером, і за необхідності пояснити і показати на особистому прикладі, як це робиться.

Супрун радить дорослим перетворити це на подобу гри. Це допоможе зацікавити дітей, особливо молодшого віку.

Шкільний рюкзак

Рюкзак є однією з основних речей, на які слід звернути увагу дорослим. За рекомендаціями фахівців, рюкзак має мати ортопедичну спинку, мати світловідбивачі і найголовніше - важити не більше одного кілограма.

Планування дій

Батькам варто обговорити зі своїми дітьми план дій, як перед початком занять, так і після їх закінчень. Так, наприклад, вранці дитині необхідно приготувати такі потрібні в нинішніх умовах речі - захисну маску і антисептик.

Також необхідно розповісти дитині, як важливо мити руки або обробляти їх за допомогою антисептика після закінчення уроків в школі.

Готовність школи

До навчального процесу в умовах пандемії мають бути готові не тільки діти і їх батьки, але також і навчальні заклади. Дорослим варто вже зараз обговорити з вчителями або членами адміністрації школи такі питання:

чи забезпечені діти в школі до безперебійним доступом до санітайзерів, води і мила;

чи обладнано чи приміщення навчального закладу спеціальними покажчиками про необхідність дотримання дистанції;

чи є в школі план пропуску дітей на вході;

чи розробленийчи план на випадок виявлення у одного з учнів, вчителя або іншого співробітника позитивного результату на COVID-19;

чи є план транспортування дітей в шкільних автобусах в умовах пандемії;

чи розроблений план переходу на дистанційне навчання;

Стан дитини

Фахівці закликають щодня контролювати стан школяра і підкреслюють, що підвищення температури, пронос, кашель або блювота є привід не відвідувати заняття і залишитися вдома. Крім того, батькам необхідно заздалегідь приготувати контакти сімейного лікаря, педіатра або терапевта.

Також буде не зайвим проконсультуватися щодо симптомів коронавірусної інфекції COVID-19 та інших сезонних захворювань. У боротьбі з більшістю з них може допомогти вакцинація.

Дізнатися інформацію про проведення вакцинації дітей від різних хвороб можна у сімейного лікаря або ж на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України, де опубліковано календар профілактичних щеплень.

Як повідомляли Українські Новини, глава МОЗ Максим Степанов заявив про початок нового навчального року в Україні та розповів, в яких умовах школярі повернуться до занять .

Раніше глава Держпродспоживчслужби Києва Олег Рубан розповів, в яких зонах будуть скасовані лінійки, приурочені до 1 вересня.

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