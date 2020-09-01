Визначився суперник "Динамо" в третьому раунді ЛЧ: УЄФА провела жеребкування

Після того, як визначилися можливі суперники київського "Динамо", у вівторок, 1 вересня, Ньоні відбулося жеребкування, за результатами якої стало відомо розклад матчів раунду плей-офф ЛЧ-2020\/21. Про це повідомляється на сайті УЄФА, передають Українські Новини. Були проведені два жеребкування - для команд йдуть по Шляху чемпіонів і Шляху представників ліг. Шлях Чемпіонів: "Славія" (CZE) - "Мідтьюлланд" (DEN)\/"Янг Бойз" (SUI); "Маккабі" Тель-Авів (ISR) \/ "Динамо" Брест (BLR) - "Зальцбург" (AUT); "Олімпіакос" (GRE) - "Омонія" (CYP) \/ "Црвена Звезда" (SRB); "Карабах" (AZE) \/ "Мольде" (NOR) - "Ференцварош" (HUN) \/ "Динамо" Загреб (CRO). Шлях представників ліг: "Краснодар" (RUS) - ПАОК (GRE) \/ "Бенфіка" (POR); "Гент" (BEL) \/ "Рапід" Відень (AUT) - "Динамо" Київ (UKR) \/ "Алкмаар" (NED). Матчі раунду плей-офф пройдуть 22-23 і 29-30 вересня. Команди, які зможуть здобути перемогу, вийдуть в груповий етап Ліги чемпіонів. Тих, хто програв чекає Ліга Європи. Жеребкування відбудуться 1 і 2 жовтня, відповідно. Як повідомляли Українські Новини, київський ФК "Динамо" переміг в Суперкубку України. Також в УАФ визначилися з регламентом розіграшу Кубка України з футболу в наступному сезоні.