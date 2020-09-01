Визначився суперник "Динамо" в третьому раунді ЛЧ: УЄФА провела жеребкування

Після того, як визначилися можливі суперники київського "Динамо" , у вівторок, 1 вересня, Ньоні відбулося жеребкування, за результатами якої стало відомо розклад матчів раунду плей-офф ЛЧ-2020/21.

Про це повідомляється на сайті УЄФА, передають Українські Новини.

Були проведені два жеребкування - для команд йдуть по Шляху чемпіонів і Шляху представників ліг.

Шлях Чемпіонів:

"Славія" (CZE) - "Мідтьюлланд" (DEN)/"Янг Бойз" (SUI);

"Маккабі" Тель-Авів (ISR) / "Динамо" Брест (BLR) - "Зальцбург" (AUT);

"Олімпіакос" (GRE) - "Омонія" (CYP) / "Црвена Звезда" (SRB);

"Карабах" (AZE) / "Мольде" (NOR) - "Ференцварош" (HUN) / "Динамо" Загреб (CRO).

Шлях представників ліг:

"Краснодар" (RUS) - ПАОК (GRE) / "Бенфіка" (POR);

"Гент" (BEL) / "Рапід" Відень (AUT) - "Динамо" Київ (UKR) / "Алкмаар" (NED).

Матчі раунду плей-офф пройдуть 22-23 і 29-30 вересня. Команди, які зможуть здобути перемогу, вийдуть в груповий етап Ліги чемпіонів. Тих, хто програв чекає Ліга Європи. Жеребкування відбудуться 1 і 2 жовтня, відповідно.

Як повідомляли Українські Новини, київський ФК "Динамо" переміг в Суперкубку України.

Також в УАФ визначилися з регламентом розіграшу Кубка України з футболу в наступному сезоні.

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