підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Спорт
  • Визначено можливих суперників київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів
27 серпня 2020, четвер, 11:35 8
Спорт 2020-08-27T13:15:03+03:00
Українські Новини
Визначено можливих суперників київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Визначено можливих суперників київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Александр Савич
Динамо, Ліга чемпіонів УЄФА, Ліга чемпіонів
Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА Фото: uefa.org
Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА Фото: uefa.org

Слідом за перемогою київського "Динамо" в Суперкубку України, визначилися всі можливі суперники киян у кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляє УЄФА.

У минулому сезоні в національному чемпіонаті "Динамо" посіло друге місце, тому кваліфікацію Ліги чемпіонів команда набере на стадії 3-го кваліфікаційного раунду.

Вчора, 26 серпня, завершилися матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Так, на наступному етапі суперником "Динамо" може стати один з трьох європейських клубів:

  • "ПАОК" (Греція),
  • Рапід (Австрія),
  • АЗ Алкмар (Нідерланди).

На цьому етапі переможець буде визначатися в одному матчі, а не в двох.

Жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду пройде 31 серпня.

Матчі пройдуть 15-16 вересня.

У разі перемоги, динамівці ще один етап кваліфікації, який буде складатися з двох матчів, і пройде 22-23 і 29-30 вересня.

Груповий етап Ліги чемпіонів почнеться 20-21 жовтня.

Як повідомляли Українські новини, перший матч під керівництвом нового тренера "Динамо" зіграє з "Вересом".

Також в УАФ визначилися з регламентом розіграшу Кубка України з футболу в наступному сезоні.

Більше новин про: Динамо Ліга чемпіонів УЄФА Ліга чемпіонів

Захворюваність на коронавірус зростає другий день поспіль
Загальний держборг у липні збільшився на 0,4% до $85,1 млрд
Новини
Питання Донбасу мають вирішувати українці на референдумі, – Ігор Палиця 13:19
Порошенко просить НАБУ відкрити справу проти Венедіктової 13:14
У Київській області майже сотня нових заражених коронавірусом за добу 12:50
Wizz Air через конфлікт з профспілкою може закрити свою базу в Києві 12:35
Якщо вчитель заразиться COVID-19, можуть закрити школу, - КМДА 12:30
більше новин
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
ДК "Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення, — ЗМІ 10:28
Команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях, — Палатний 17:47
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", — ЗМІ 17:15
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів 09:10
Работа. Фото: pixabay
Контроль за неофіційним працевлаштування з 1 вересня посилюється: якими будуть штрафи 06:30
В Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти 14:42
Зростання цін прискориться. Експерти прогнозують різке подорожчання палива 09:00
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:30
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok