Визначено можливих суперників київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Слідом за перемогою київського "Динамо" в Суперкубку України, визначилися всі можливі суперники киян у кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляє УЄФА. У минулому сезоні в національному чемпіонаті "Динамо" посіло друге місце, тому кваліфікацію Ліги чемпіонів команда набере на стадії 3-го кваліфікаційного раунду. Вчора, 26 серпня, завершилися матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Так, на наступному етапі суперником "Динамо" може стати один з трьох європейських клубів: "ПАОК" (Греція), Рапід (Австрія), АЗ Алкмар (Нідерланди). На цьому етапі переможець буде визначатися в одному матчі, а не в двох. Жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду пройде 31 серпня. Матчі пройдуть 15-16 вересня. У разі перемоги, динамівці ще один етап кваліфікації, який буде складатися з двох матчів, і пройде 22-23 і 29-30 вересня. Груповий етап Ліги чемпіонів почнеться 20-21 жовтня. Як повідомляли Українські новини, перший матч під керівництвом нового тренера "Динамо" зіграє з "Вересом". Також в УАФ визначилися з регламентом розіграшу Кубка України з футболу в наступному сезоні.