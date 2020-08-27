Визначено можливих суперників київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Слідом за перемогою київського "Динамо" в Суперкубку України , визначилися всі можливі суперники киян у кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляє УЄФА.

У минулому сезоні в національному чемпіонаті "Динамо" посіло друге місце, тому кваліфікацію Ліги чемпіонів команда набере на стадії 3-го кваліфікаційного раунду.

Вчора, 26 серпня, завершилися матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Так, на наступному етапі суперником "Динамо" може стати один з трьох європейських клубів:

"ПАОК" (Греція),

Рапід (Австрія),

АЗ Алкмар (Нідерланди).

На цьому етапі переможець буде визначатися в одному матчі, а не в двох.

Жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду пройде 31 серпня.

Матчі пройдуть 15-16 вересня.

У разі перемоги, динамівці ще один етап кваліфікації, який буде складатися з двох матчів, і пройде 22-23 і 29-30 вересня.

Груповий етап Ліги чемпіонів почнеться 20-21 жовтня.

Як повідомляли Українські новини, перший матч під керівництвом нового тренера "Динамо" зіграє з "Вересом".

Також в УАФ визначилися з регламентом розіграшу Кубка України з футболу в наступному сезоні.

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