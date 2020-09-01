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01 вересня 2020, вівторок, 14:11 8
Нерухомість 2020-09-01T15:30:03+03:00
Українські Новини
Наявність інфраструктури та зниження попиту на економклас. Експерт розповіла про тенденції при виборі житла

Наявність інфраструктури та зниження попиту на економклас. Експерт розповіла про тенденції при виборі житла

Оксана Соболь
ціни на житло, Новобудови Києва, Марина Гуревич
Житло.
Житло.

Поки в Україні падає введення нерухомості в експлуатацію, консалтингова компанія NAI Ukraine зазначає падіння популярності житла економкласу серед покупців.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українськi Новини.

Підкреслюється, що в період карантину в об'єктах точкової забудови , особливо економу і дорогого класу, кількість звернень знизилася до 35%, тоді як в комплексних об'єктах в комфорт і бізнескласі - до 15%.

"Варто зазначити, що ця тенденція триває і сьогодні: за даними одного зі столичних забудовників, падіння продажів влітку цього року в економсегменті в порівнянні з початком року становить уже 75-80%. Економсегмент втрачає популярність у зв'язку з низькою якістю будівництва об'єктів, відсутністю гарантій у забудовників про повне завершення будівництва, а також відсутністю додаткових об'єктів інфраструктури ", - прокоментувала керівник відділу консалтингу NAI Ukraine / Urban Experts Марини Гуревич.

Вона зазначає, що серед основних факторів вибору житла при купівлі на перше місце виходить концепція проєкту і рівень комфорту в ньому.

При цьому ціна займає друге місце, а на третьому місці розташовуються якість матеріалів та будівництва.

"Через те, що фактор інфраструктури сьогодні вперше вийшов на перше місце у виборі житла, перевершивши ціну, велике значення матиме мікс і зонування в розміщенні об'єктів соціально-побутової, комерційної інфраструктури і сервісів: повинен бути збалансований набір потрібних операторів, якірні функції повинні бути розміщені максимально зручно і правильно, приносячи користь як для бізнесу, так і жителям", - прогнозує Гуревич.

Також на продаж житла впливають його екологічність, енергоефективність, концептуальний підхід до середовища проживання, якість і безпека.

За прогнозами NAI Ukraine, основна частина продажів житлової нерухомості зосередиться серед найсильніших гравців ринку з сучасними і добре розвиненими концепціями житлових комплексів .

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