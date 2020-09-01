Наявність інфраструктури та зниження попиту на економклас. Експерт розповіла про тенденції при виборі житла

Поки в Україні падає введення нерухомості в експлуатацію, консалтингова компанія NAI Ukraine зазначає падіння популярності житла економкласу серед покупців. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українськi Новини. Підкреслюється, що в період карантину в об'єктах точкової забудови , особливо економу і дорогого класу, кількість звернень знизилася до 35%, тоді як в комплексних об'єктах в комфорт і бізнескласі - до 15%. "Варто зазначити, що ця тенденція триває і сьогодні: за даними одного зі столичних забудовників, падіння продажів влітку цього року в економсегменті в порівнянні з початком року становить уже 75-80%. Економсегмент втрачає популярність у зв'язку з низькою якістю будівництва об'єктів, відсутністю гарантій у забудовників про повне завершення будівництва, а також відсутністю додаткових об'єктів інфраструктури ", - прокоментувала керівник відділу консалтингу NAI Ukraine \/ Urban Experts Марини Гуревич. Вона зазначає, що серед основних факторів вибору житла при купівлі на перше місце виходить концепція проєкту і рівень комфорту в ньому. При цьому ціна займає друге місце, а на третьому місці розташовуються якість матеріалів та будівництва. "Через те, що фактор інфраструктури сьогодні вперше вийшов на перше місце у виборі житла, перевершивши ціну, велике значення матиме мікс і зонування в розміщенні об'єктів соціально-побутової, комерційної інфраструктури і сервісів: повинен бути збалансований набір потрібних операторів, якірні функції повинні бути розміщені максимально зручно і правильно, приносячи користь як для бізнесу, так і жителям", - прогнозує Гуревич. Також на продаж житла впливають його екологічність, енергоефективність, концептуальний підхід до середовища проживання, якість і безпека. За прогнозами NAI Ukraine, основна частина продажів житлової нерухомості зосередиться серед найсильніших гравців ринку з сучасними і добре розвиненими концепціями житлових комплексів . Раніше Українськi Новини розповіли, як можна розрахувати суму платежу за іпотекою. У липні квартири в столичних новобудовах подорожчали на 3,2%.