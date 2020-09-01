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01 вересня 2020, вівторок, 09:00 11
Верховна Рада і партії 2020-09-01T09:45:01+03:00
Українські Новини
У Раду надійшов лист Фокіна про проведення виборів на окупованих територіях Донбасу

У Раду надійшов лист Фокіна про проведення виборів на окупованих територіях Донбасу

Анна Рудык
Верховная Рада, ТКГ, Дмитро Разумков, Вітольд Фокін
Вітольд Фокін. Фото: wikipedia.org
Вітольд Фокін. Фото: wikipedia.org

У Верховну Раду надійшов лист від колишнього прем'єр-міністра і першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Вітольда Фокіна про внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів щодо їх проведення на окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомив голова Ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова", передають Українські Новини.

"Станом на сьогодні також є заява Вітольда Фокіна, вона розширює деякою мірою ту позицію, яка була заявлена, але воно кардинально інше, хоча там і там воно робиться представником делегації ТКГ", - сказав він.

На думку Разумкова, внесення будь-яких змін до відповідної постанови тягне за собою порушення законодавства, що може поставити під сумнів саме голосування або навіть зірвати вибори.

Як повідомляли Українські Новини, Єрмак заявив, що коментарі Фокіна щодо загальної амністії та особливого статусу для Донбасу не відображають офіційну позицію української делегації в ТКГ.

Тим часом глава ТКГ Леонід Кравчук і його перший заступник Вітольд Фокін готові їхати на непідконтрольну частину Донбасу для прямих переговорів.

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