За добу кількість тестів на коронавірус зменшилася майже на третину

У той час, як МОЗ відніс Сербію до країн "зеленої зони", а Хорватію - до країн "червоної", 30 серпня було проведено 14 109 досліджень на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 27,5% менше у порівнянні з попередньою добою, і 4 053 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 49% менше в порівнянні з 29 серпня. Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини. "За попередню добу в загальному було проведено 18 162 тестування, з них 14 109 методом ПЛР, а також 4 053 методом ІФА ", - сказав він. Всього з початку року було проведено 1 550 280 досліджень на коронавірус методом ПЛР. У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 31 серпня надійшло 2 021 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року надійшло 181 652 повідомлення про підозру на захворювання. Раніше Українськi Новини писали, які регіони віднесені до "червоної" зони. Також після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову збільшилася.