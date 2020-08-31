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31 серпня 2020, понеділок, 11:02 12
Суспільство 2020-08-31T13:00:03+03:00
Українські Новини
За добу кількість тестів на коронавірус зменшилася майже на третину

За добу кількість тестів на коронавірус зменшилася майже на третину

Анна Рудык
коронавірус в Україні, ПЛР-тести, ІФА-тести
Коронавірус в Україні. Фото: pixabay
Коронавірус в Україні. Фото: pixabay

У той час, як МОЗ відніс Сербію до країн "зеленої зони", а Хорватію - до країн "червоної", 30 серпня було проведено 14 109 досліджень на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 27,5% менше у порівнянні з попередньою добою, і 4 053 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 49% менше в порівнянні з 29 серпня.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в загальному було проведено 18 162 тестування, з них 14 109 методом ПЛР, а також 4 053 методом ІФА ", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 550 280 досліджень на коронавірус методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 31 серпня надійшло 2 021 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року надійшло 181 652 повідомлення про підозру на захворювання.

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Також після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову збільшилася.

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