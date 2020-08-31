За добу кількість тестів на коронавірус зменшилася майже на третину

У той час, як МОЗ відніс Сербію до країн "зеленої зони", а Хорватію - до країн "червоної", 30 серпня було проведено 14 109 досліджень на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 27,5% менше у порівнянні з попередньою добою, і 4 053 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 49% менше в порівнянні з 29 серпня.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в загальному було проведено 18 162 тестування, з них 14 109 методом ПЛР, а також 4 053 методом ІФА ", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 550 280 досліджень на коронавірус методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 31 серпня надійшло 2 021 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року надійшло 181 652 повідомлення про підозру на захворювання.

Раніше Українськi Новини писали, які регіони віднесені до "червоної" зони.

Також після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову збільшилася.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини