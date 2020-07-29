"Пакунки малюка" та компенсації за них. Чому не видають бебі-бокси і як їх монетизують

Новонароджені в Україні не можуть отримати "Пакунків малюка" — тоді як держава обіцяє віддати "подарунок" пізніше, Мінсоцполітики хоче почати виплачувати компенсації за ці набори. Про те, чому зникли бебі-бокси, пише Страна.

Так, повідомляється, що за два роки існування проекту "Пакунок малюка" перебої з поставками вже траплялися. Ще при Кабміні Гройсмана Мінсоцполітики не завжди могло забезпечити регулярність видачі пакетів прямо в пологових будинках, тому мамам доводилося бігати по соцслужах, щоб забрати бебі-бокс.

Але, схоже, нинішній дефіцит — це не просто перебої з логістикою. Мінсоцполітики намагається монетизувати бебі-бокси. Причому, поки неясно, чи можна буде за рахунок запропонованої компенсації купити набір речей, які є в бебі-бокс. Тобто, не виключено, що на дітях просто хочуть зекономити.

Ні бебі-боксів, ні грошей

Проблеми з "пакунком малюка" є у більшості областей України. У Києві в наявності близько 400 бебі-боксів, чого не вистачить на дітей, які народилися у липні (потрібно не менш ніж 500 пакетів). У Полтавській області, за повідомленням обласної держадміністрації є близько 200 бебі-боксів, чого вистачить максимум до середини серпня.

У деяких областях бебі-боксів вже давно немає, і замість них мамам пропонують грошову компенсацію. Причому, ті, хто її отримує, констатують, що вона менша 3,8 тисяч гривень (це офіційна вартість набору). Про це пишуть мами в соцмережах. Приміром, мешканка Донецької області Ганна Прокопенко в групі "Соціальні виплати на дітей" в Facebook пише, що їй прийшла компенсація 3250 гривень (тобто, на 550 гривень менше офіційного прайсу на бебі-бокс). Карина Демченко з Кривого Рогу цікавиться, чи отримав хтось компенсацію з Дніпропетровської області. Тому що до неї гроші поки так і не дійшли.

Про те, що поки не отримали ні бебі-боків, ні компенсацій пише також мешканка міста Радивилів Рівненської області Катя Синдєєва.

Деякі мами розповідають, що їм пропонують записуватися в чергу, і отримати бебі-бокси пізніше — коли вони будуть в наявності. "Але ще за травень не ві отримали. Навіщо мені бебі-бокс до того часу, все одно доведеться купувати за свої гроші, а до того часу, як прийде "пакунок малюка" дитина з цих речей вже виросте. Доведеться його викинути або передарувати комусь, краще вже грошова компенсація. Але її поки що не пропонують", —каже молода мама з Житомирської області Ангеліна.

Чому закінчилися "пакунки малюка"

Варто зазначити, що перебої з видачею бебі-боксів були і раніше.

І тоді Андрій Рева пояснював їх технічними складнощами і логістикою.

Цього разу ситуація інша. Справа в тому, що в цьому році змінився організатор закупівель. Раніше програму курирував офіс ООН з управління проектами (ЮНОПС). Потім її передали держкомпанії "Професійні Закупівлі".

"У квітні цього року на ProZorro був оголошений тендер на друге півріччя. На тендер заявилося 13 учасників, пройшов перший етап, організатори обрали чотирьох фіналістів (причому всі — великі вітчизняні виробники з Києва, Харкова, Запоріжжя. Потрапила туди і наша компанія "ТК-Домашній Текстиль"). Але, на жаль, розпочався традиційний для українських держзакупівель "тендерний тролінг", коли на тендер заходять компанії-пустушки, та ще й з чітко проглядаються ознаками змови. Їх зносять, але від них потім сиплються скарги в АМКУ. Що не дивно, коли в тендерній документації 120 аркушів вимог до ТЗ і досвідчені юристи завжди знайдуть якусь несуттєву помилку або зачіпку, щоб подати скаргу. У підсумку, після закритого засідання АМКУ, на яке не змогли потрапити не тільки юристи від учасників, а і навіть представник організатора тендеру ДУ "Професійні закупівлі", закупівля "пакунків малюка" була скасована.

А нова процедура — це знову місяці на формальні процедури, потім неминучі скарги тих, хто програв, в АМКУ і тільки потім, до зими можна розраховувати на підписання контрактів, при цьому поставка бебі-боксів почнеться не відразу, а через місяць-другий, так як ніхто в стані невизначеності не буде тримати сировину на складах", — описує ситуацію засновник компанії "Текстиль -Контакт" Олександр Соколовський.

На його думку, щоб розблокувати бебі-бокси, Кабміну потрібно своїм рішенням знову передати закупівлі в ЮНОПС.

"Це може відновити поставки вже у вересні і зняти напругу. Молоді батьки поки не розуміють, чи чекати їм бебі-бокс або компенсацію в 3 800 гривень, чи самим бігти купувати все необхідне", — зазначає Соколовський.

Причому, за його підрахунками, якщо купувати такий асортимент в роздріб, то вийде набагато дорожче — до 7 тисяч гривень (виробники дають державі оптові ціни).

У ДП "Професійні закупівлі" повідомили, що Мінсоцполітики поінформували про рішення АМКУ, але готові оголосити наступні закупівлі, тобто, далі працювати за програмою.

Дадуть грошима чи підгузками?

У Мінсоцполітики ж пояснили, що будуть видавати молодим батькам компенсації.

"Мінсоцполітики з метою забезпечення кожної дитини, яка народилася у 2020 році "пакетом малюка" розробило проект урядового рішення, яким передбачено запровадження виплат грошових компенсацій вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", — повідомили у відомстві. Самого проекту у вільному доступі поки немає. Тому неясно, які саме компенсації виплачуватимуть.

Як заявив перший заступник міністра соцполітики Євген Котик, компенсація буде "в межах 5 тисяч гривень" з урахуванням вартості пакета малюка та інфляції. Але на практиці компенсації поки що отримують одиниці, причому, суми набагато менше заявлених. Більшість мам не дочекалися ні бебі-боксів, ні грошей.

Виробники, які беруть участь у програмі з виробництва пакетів малюка, кажуть: створюється враження, що влада не збирається відновлювати цей проект, а хочуть плавно перевести все в монетизацію бебі-боксів.

Як повідомляли Українські Новини, українки, які народили за кородном, теж отримають "пакунок малюка".

Також Міністерство соціальної політики має намір у 2020 році компенсувати вартість "пакунка малюка" сім'ям, що його не отримали.